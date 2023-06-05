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提升全球能見度並與國際接軌　台東「FUN膽說英語」推動6年

▲台東縣政府推動「FUN膽說英語」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府推動「FUN膽說英語」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣全球能見度並與國際接軌，積極營造國際友善環境，台東縣政府人事處開設「FUN膽說英語」，至今已推行6年，縣府人員可透過課程與美國年輕人練習英語會話、瞭解美國文化、增進英語書寫及閱讀能力等。

縣長饒慶鈴表示，英語是國際接軌的重要橋梁，在學術交流基金會與台塑企業暨王長庚公益信託共同推出傅爾布萊特計畫的美籍英語老師協助下，「FUN膽說英語」不僅讓縣府學員在職場中能運用所學，也透過語言瞭解美國人文與生活型態等，許多學員更因此與美籍英語教學助理們建立跨文化友誼。

人事處指出，「FUN膽說英語」課程，邀請學術交流基金會美籍英語教學助理擔任講師，於縣府人事處、文化處圖書館及消防局、稅務局開班，不限主題與形式，每週一小時的英語會話課程，如今已累積6年的經驗，每年皆有許多學員踴躍參與。

人事處說明，「FUN膽說英語」由美籍英語教學助理設計課程主題，包含美國社會、文化、時事、生活娛樂及觀點交流等，也因此促進台美文化及語言之雙向討論與認識，甚至成為彼此在台東生活中的好友，更讓學員持續每年參與課程，盼未來縣府人員英語能力有所提升，拓展國際視野，並能將所學運用於生活與工作中。

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