「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

▲「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營，10日起開放網路報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「歡迎全國小五小六學生，來台東體驗環保小尖兵營隊」，為擴大環境教育推廣，讓環保觀念從小扎根，台東縣環境保護局將於7月20、21日、8月1、2日推出2梯次「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營活動，活動全程免費，每場次規劃正取27名、備取5名，參加對象為全國升五、六年級的國小學生，10日上午9點起至30日晚上23點止開放網路報名(https://reurl.cc/3xNDm9)，名額有限，每人限定報名一梯次。



環保局指出，FUN暑假夏令營是每年熱門的暑假活動，也是孩子接觸環境議題的好機會，過去都是報名秒殺，今年活動將分成2梯次，預計安排54位學員參與體驗，期待藉著活動，讓小朋友在暑期期間接觸台東最棒的自然環境，並從中學習環境與社會經濟之間的平衡。

環保局進一步說明，今年夏令營以永續飲食的角度切入，希望孩子們從體驗米食文化開始，對每日享用的米飯、食材從何而來有個初步的概念，再透過此議題提升孩童對於在地環境的關注，並學習舉一反三，將綠色飲食的概念推展至生活的各個面向，並以實際行動改善環境品質，透過製米體驗、淺山健行、製作愛玉、參訪部落、星空導覽等豐富的活動。