防制毒品暨反霸凌微電影競賽　榮獲防制霸凌組微電影全縣第一名

▲台東女中學生，榮獲防制霸凌組微電影全縣第一名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東女中二年級學生張紋瑄、李佳蓁、潘語珩、張靖翎、陳品聿、陳亭蓁、黃子芸等7人，組隊參加教育部台東縣聯絡處主辦的112年防制毒品暨反霸凌微電影競賽，榮獲防制霸凌組微電影全縣第一名，將晉級參加全國賽。



東女學生以「凝望柔弱，不再懦弱」為題，敘述身處在單親、缺乏親人關懷陪伴環境下的主角「蓁蓁」，性格卑怯不敢與人互動，而成為被霸凌的對象，最後透過學校介入、依據校園霸凌防治準則進行通報處置，阻止並消弭了蓁蓁與同儕間的紛爭。微電影中，被霸凌者的怯懦無助、周遭大眾的冷漠無視、正義者的挺身而出，刻劃細膩傳神，且完整宣導了在校園中遇到霸凌事件時，應勇敢面對並尋求師長協助的正確態度。



學生張紋瑄、李佳蓁說：「拍攝常常需要在假日到學校拍攝，過程中難免有不合、磨擦，經歷無數細瑣的困難，但透過校長、周威同主任、張潔宜老師、蘇勻教官等人的指導與協助，我們不僅完成了挑戰，更獲得全縣第一名的佳績，對此我們感到無比驚喜與感激。」



教育部台東縣聯絡處督導蘇伯峰表示，本此微電競賽的目的，在鼓勵學生以自主、活潑及生動的正面態度，藉由拍攝微電影的過程，團結同儕的力量一起向毒品、霸凌說不。「讓學生成為最佳的反毒代言人，既能使學生瞭解毒品之危害、霸凌的影響及省思，共創愛與關懷的友善學習環境，更能達到宣導防制毒品、防制霸凌的正面效果。」