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「世界環境日」台東林管處關山工作站　與台東專校攜手敬山

▲「世界環境日」台東林管處關山工作站與台東專校共同舉辦敬山活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「世界環境日」台東林管處關山工作站與台東專校共同舉辦敬山活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

每年的6月5日為世界環境日，是聯合國設立的一個重要節日，目的是提高全球對環境保護的意識和重要性。台東林區管理處關山工作站與台東專科學校於當日共同舉辦敬山活動。

敬山活動由台東專校附設高職部李慶憲主任帶領30位師生一同參與，並由關山工作站莊瓊昌主任引導至林道一處盜伐現場，透過解說讓師生感受一株幾十年甚至百年的牛樟，原默默地守護大地，為我們固碳及提供新鮮氧氣，卻因為山老鼠一己私利，任意盜伐就這樣終止他的生態服務功能，著實令師生們不勝唏噓。另為配合2023年世界環境日「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」主題，也安排淨山活動，台東專科學校師生一同清理周邊環境，並透過撿拾塑膠垃圾跟師生呼籲自身「塑膠減量」重要性，鼓勵以環保杯、環保提袋、環保餐具等製品幫助地球塑膠製品減量，還給大自然一個乾淨的環境。

▲「世界環境日」台東林管處關山工作站與台東專校共同舉辦敬山活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

結束敬山、淨山活動後，特別於紅石林道管制站搭設帳棚並架設投影設備，放映「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，影片敘述一隻台灣黑熊2度被救援、野放，最終遇害的過程，喚起學生們保護野生動物的愛心。

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