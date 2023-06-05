台東出現連環殺樹兇手！8棵30年老樹遭鑽孔灌毒　將求償超過10萬

▲台東關山今年5月初才有一棵台灣欒樹被毒死，近日又有8棵小葉欖仁樹遭殃。（圖／楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

台東關山今年5月初才有一棵30年以上的台灣欒樹，遭人鑽孔毒死，近日又發現周圍8棵小葉欖仁樹也遭同樣手法毒死，關山鎮公所報案後，強調絕不寬貸，並會依法求償，初估每棵樹最少須賠償1萬4千餘元，兇手需賠償10萬元以上。

5月初關山鎮上一棵台灣欒樹老樹遭鑽孔毒死，兇手都還沒抓到，如今在台灣欒樹鄰近道路旁，又新增8棵超過30年的小葉欖仁樹，同樣遭人鑽孔毒死，許多鎮民氣憤不已，不明白為何有人要用這麼殘忍的方式對待老樹。

1975年才引進台灣的小葉欖仁樹，由於樹形美，當時關山鎮大量種植作為行道樹綠化環境，但因是淺根性樹種，會竄根到民宅造成路面隆起，引發意外，當地有民眾常反應希望移除。因此自2018年起，關山鎮公所每年都編列預算，陸續移植鎮內的小葉欖仁樹，不料移植前卻遭人毒死。

關山鎮公所強調，汛期將至，若這些樹木確定死亡，將盡速移除，另依照台東縣行道樹管理自治條例第13條規定，毀損行道樹所造成的損害應負賠償責任，初估每棵樹最少須賠償1萬4千餘元，殺樹兇手總計需賠償超過10萬元。