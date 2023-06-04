今仍有午後大雷雨！氣象局示警「天氣不穩定」　一圖看降雨熱區

▲今午後天氣不穩易有雷雨發生。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日大氣環境仍不穩定，西半部午後依然有熱對流發展機會，局部地區將有短暫陣雨或雷陣雨，山區亦有雷陣雨，北部、東半部也是上午天氣好，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，今天天氣依舊不穩定，苗栗以南地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度。

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另氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今(4)日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

臉書粉專天氣風險表示，今日北部高溫可達30-32度、中南部32-33度、東部30-31度，感受相當溫暖。前往山區活動的朋友，要多加小心午後對流降雨，且有較強雨勢機會。

明天台灣受東南風環境影響，環境水氣也有減少趨勢，預估白天各地天氣是晴到多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨，局部近山區平地也有短暫降雨的機會，氣溫方面仍是維持溫暖偏熱的感覺，午後對流所夾帶的雨勢仍較明顯。

周二(6)到周五(9)台周圍環境將逐漸由東南轉西南風，各地氣溫變化不明顯感受持續較暖熱。各地天氣則是中午前晴到多雲，午後熱力作用影響雲量增多，山區有局部短陣雨或雷雨，模式預測降雨範圍會較為集中在山區及近山區。