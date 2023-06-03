豪大雨還沒停！15縣市警戒到入夜　下周連4天濕成「藍番薯」

▲對流旺盛，各地午後容易有降雨 。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，氣象局今(3日)下午針對15縣市發布豪大雨特報，雨勢將持續到晚間；明天(4日)周日中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東部也有降雨，北部午後雷陣雨為主；下周三(7日)北方有鋒面建立，離台灣仍有段距離，南部、東南部有短暫陣雨，其他地區午後降雨為主，將持續至下周六(10日)。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市已有豪雨發生，氣象局傍晚再對15縣市發布豪大雨特報，雨勢將持續到晚間，台中市有局部大雨或豪雨發生，中南部地區及北部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

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▲15縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員葉致均表示，明天周日(4日)中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為迎風面降雨，北部降雨則以午後雷陣雨為主；提醒中南部跟各地山區有局部大雨機會，降雨區域有機會比今天(3日)小一些，但雨勢仍有較大趨勢。

葉致均指出，今、明兩天天氣不穩定，容易有對流，下周一(5日)大氣穩定，降雨以迎風面和午後為主，由於吹東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，宜蘭平地則較不會有降雨，類似天氣將持續至下周二(6日)。

下周三(7日)北方將有一道鋒面，與台灣有一段距離。葉致均表示，下周三環境偏南風、西南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，當天可能出現局部大雨或豪雨，類似天氣將持續至下周六(10日)。

▲未來一周降雨和溫度趨勢 。（圖／氣象局）

溫度部分，葉致均指出，未來一周各地高溫差不多30到33度，沒有下雨時較悶熱，高溫還是有機會到35度，若對流發展較早，也有可能不會那麼熱。

至於下周有熱帶系統發展，葉致均表示，下周南海到菲律賓東方海面有很大低壓帶，下周二(6日)可能會有熱帶系統生成機會，但仍待觀察。