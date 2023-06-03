梅雨高峰期要來了！氣象局曝連2周西部迎大雨　南部準備解渴

▲6月第2周和第3周為梅雨高峰期。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

南部旱象壓力可望緩解，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專公布6月未來4周展期預測，預期第2周和第3周有西南風和鋒面報到，各地有降雨機會，西半部有局部大雨。

「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專公布6月未來4周(6月3日~6月30日)展期預測，其中第1周在颱風過後，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；第2周到第3周有西南風及鋒面影響機會，高溫略降，各地有降雨機會，西半部有局部大雨發生機率；第4周鋒面有逐漸北移可能，台灣附近水氣減少。

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不過「報氣候 - 中央氣象局」表示，梅雨季預報不確定性較大，仍需隨時留意最新資訊。

至於氣溫和雨量預測部分，「報氣候 - 中央氣象局」指出，第1周平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

▲6月中旬為梅雨高峰期。（圖／報氣候）

第2周平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；針對未來1個月展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

另模式溫度指標預測，未來第1周溫度略高於氣候平均值；第2周溫度下降至接近氣候平均值附近。雨量指標顯示，未來兩周以第1周期末至第2周末降雨訊號相對較強，其他時候降雨訊號微弱。