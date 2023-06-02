又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

▲水氣增加，明天半個台灣有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(2日)晚間起水氣增加，中南部將有大雨出現，明天(3日)東半部、中南部有雨，午後西半部有短暫雷陣雨；周日和下周一(4日~5日)將是一周天氣較穩定的2天，下周二(6日)起午後雨區擴大，全台都有降雨機會，溼答答天氣預計將持續到6月12日。

中央氣象局預報員趙竑表示，今晚(2日)開始水氣變多，中南部將有局部短暫陣雨和局部大雨出現，且將持續到明天周六(3日)，明天東半部也有零星陣雨，中午過後，西半部則有局部短暫雷陣雨。

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周日(4日)過後降雨趨緩，趙竑表示，周日、下周一(4日~5日)水氣減少且偏東風、東南風，天氣轉多雲到晴，僅迎風面地區包括東部、東南部、宜蘭山區，整天有局部短暫陣雨，中午過後山區和南部平地也有午後雷陣雨，將是未來一周天氣較穩定的2天。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

趙竑指出，下周二(6日)各地屬於多雲天氣，環境偏南風，整天東部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後西半部、東部、各地山區有局部短暫陣雨，午後雨區擴大。

下周三到下周五(7日~9日)環境轉西南風，趙竑表示，迎風面南部、東南部整天有不定時短暫陣雨，其他地方多雲，因處鋒面前緣，加上有西南風，比較潮濕，下周三(7日)過後天氣不穩定，類似天氣將維持到6月12日。

溫度部分，趙竑說明，因明天(3日)水氣多、雲多，高溫比今天降一些，北部、東半部約30到31度，中南部約32到34度，局部近山區、河谷可能有36度以上高溫，特別是台南；周日(4日)過後天氣穩定，將再回到高溫天氣，普遍溫度可到32到35度，局部地區高溫上看36度以上，預計到6月9日前都是高溫炎熱天氣。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）