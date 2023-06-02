水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

▲明天周末水氣增，中南部有較大雨勢，下周二、三雨區擴大全台。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風遠離，今(2日)恢復多雲到晴天氣，不過午後南部、各地山區將有局部雷陣雨；明天周六(3日)南部水氣增，中南部一大早就有下雨機會，且將有局部較大雨勢；下周二(6日)、下周三(7日)水氣增，午後降雨增多，全台都有降雨機會。

氣象局預報員王君賢表示，瑪娃颱風在日本琉球海面附近，朝日本南方海面前進，對台灣影響減弱，不過今天東半部、馬祖仍要留意有長浪發生機會。

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針對未來一周天氣，王君賢表示，今天(2日)白天恢復多雲到晴，溫度暖熱，花東有局部降雨，午後南部、各地山區有局部雷陣雨；明天周六(3日)天氣較不同，南部水氣增加，中南部一大早有下雨機會，且可能有局部較大雨勢，午後西半部有局部雷陣雨，明天中南部有局部較大雨勢。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

王君賢指出，周日、下周一(4日~5日)水氣減少，恢復多雲到晴天氣，不過花東有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍縮小為南部和各地山區；下周二(6日)、下周三(7日)水氣增多，除花東有局部短暫陣雨外，午後雷陣雨也將擴及整個西半部。

溫度部分，未來一周天氣暖熱，各地高溫有30度以上，氣象局今天針對花東和南高屏發布高溫燈號，氣象局表示，今(2)日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，有36度以上高溫。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）