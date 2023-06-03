午後雷雨灌一周！下周又有梅雨鋒面進逼　降雨最劇熱區曝

▲對流發展旺盛，部分地區午後易有雷陣雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流發威，今(3日)各地午後易有短暫雷陣雨，中南部有局部大雨或豪雨機會，未來一周嚴防午後雷陣雨；下周二(6日)北方有鋒面系統建立，下周三、四(7日~8日)偏北通過，環境偏南風、西南風，南部、東南部有短暫陣雨，其他各地以午後降雨為主；另菲律賓東方海面不排除下周二有熱帶系統發展，路徑仍待觀察。

氣象局預報員葉致均表示，台灣附近雲量偏多，中南部不定時有對流雲系發展，中南部、外島金門有些地方雨勢偏大，氣象局今(3日)已經針對彰化到台南有發布大雨特報，預計午後中南部仍有明顯雨勢出現。

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葉致均說明，今天(3日)白天中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，午後中南部包括南投、嘉義以南山區，以及各地山區，不排除有局部大雨或甚至有豪雨出現；東半部則是零星降雨，以午後降雨機會較大；北部上半天多雲到晴為主，午後會有局部短暫雷陣雨，整體降雨情況預計持續到入夜。

▲今天降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

今天氣溫暖悶熱，東部高溫約31度，西半部33到34度，台南可能有36度以上高溫。

未來一周天氣變化方面，葉致均表示，明天周日(4日)各地天氣不穩定，中南部、東半部不定時有短暫陣雨或雷雨，北部偏向午後雷陣雨為主，不過明天降雨區域和質量縮小，午後則仍有局部大雨機會。

葉致均指出，下周一(5日)過後，大氣穩定下來，恢復迎風面降雨為主，下周一、二(5日~6日)環境吹偏東南方，花東有不定時短暫陣雨，午後降雨以南部和各地山區為主；下周三(7日)之後，整體環境轉偏南風、西南風，南部跟東南部有不定時短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主。

溫度部分，未來一周午後有較大雨勢出現，但天氣高溫仍相當炎熱，東半部約30到32度，西半部32到34度。

針對下周是否有第5道鋒面出現，葉致均表示，下周二(6日)開始，北方有鋒面系統逐漸建立，到下周三、四(7日~8日)偏北通過，目前天氣受鋒面前緣影響，以偏南風、西南風環境為主，南部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區以午後降雨天氣型態為主。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於對南部水情是否有幫助，葉致均說明，中南部今明兩天有不定時短暫陣雨或雷雨，後期以午後陣雨為主，下周四、五(8日~9日)有不定時短暫陣雨，午後陣雨若下在集水區對水情將有幫助，但需要多幾波午後雷陣雨和鋒面系統才能明顯解渴。

由於目前有熱帶擾動發展跡象，葉致均指出，下周二(6日)南海到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，不排除有熱帶系統發生，一旦有熱帶系統發生，對鋒面會不會南下將帶來變數仍待下周觀察；下周北方鋒面系統建立且有靠近台灣趨勢，且菲律賓東方海面有熱帶系統發展機會，若熱帶系統發展比較強，梅雨鋒面不見得會南壓到台灣，下周降雨還是要看梅雨鋒面和熱帶系統發展而定。

另外目前在日本南方海面的瑪娃颱風為輕度颱風，很快會往東北東快速遠離變溫帶氣旋，對日本天氣仍有很大影響，這幾天往日本要留意動態。