台女怨10缺點「不想再去韓國」！　慘被韓網反批：台灣更可怕

▲首爾江南。（圖／達志影像）



記者朱祖儀／綜合報導

邊境開放之後，除了日本以外，也有很多人到韓國旅遊。但近日一名台灣女生列出10點，指出去首爾旅遊之後，就再也不想去韓國了。文章曝光後，不僅在台灣掀起討論，也被翻譯到韓國論壇，結果慘被韓國人反批，「剛去過台灣，有幾點台灣也一樣吧」、「我覺得台灣更可怕」。

原PO以「去了一次韓國就再也不想去的10個原因」為題在Dcard發文，指出最近去韓國找朋友玩，結果才旅遊到第3天，就確定這輩子不想再到韓國遊玩，原因包括「嚴重空汙」、「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」、「首爾捷運許多不便」、「馬路坑洞多，非常不平坦」、「街道非常髒亂」、「坡道非常多且高又陡」、「插座與電壓都與台灣不同」、「高鐵沒有自由座」、「一些沒禮貌的個案」、「韓國道地美食在台日都能吃到」。

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原PO指出，飛機還沒降落，就能看到首爾空汙非常嚴重，搭公車時車窗也是厚厚的灰塵，且走在路上還要小心汽車隨時開上人行道，馬路也坑坑窪窪的，地上還到處都是菸蒂和嘔吐物，「這種街上隨地抽菸吐痰的社會現象，彷彿回到早期的台灣」。另外，她也遇到一些沒禮貌的韓國人，走路都直接用撞的，大媽搭捷運不禮讓要下車的人，都搶著衝上車。

▲原PO再也不想去韓國。（示意圖／記者蔡玟君攝）



原PO也解釋，並不是沒有提前做功課，很多事情都是到了當地才能體會到，也不是查了就能夠解決，「台灣刁民／酸民看不得別人說韓國的壞話就乾脆說是我沒做功課的錯」。她還透露，自己在韓國的那幾天，每天都在倒數何時能回家，「或許有些人會說這些事情在台灣也會發生，但若台灣和韓國都一樣的話，我會選擇台灣旅遊就好了，不需要特地去韓國還得忍受這些」。

沒想到文章不只在台灣掀起討論，也被翻譯到韓國論壇「theqoo」，還衝上熱門，臉書「韓網評論翻譯站」透露，該文湧入上千名韓國網友討論。

▲原PO文章被轉貼到韓國論壇。（圖／翻攝自theqoo）



從留言看到，有些人認同原PO看法，「台灣的捷運確實很好，轉車很容易而且也很乾淨」、「這些事情連韓國人也覺得很不方便」、「其實我很有共鳴...我第一次去弘大的時候也是因為太髒了，所以嚇一跳，非首都圈的街道反而更舒適、更乾淨」、「路上的菸蟲真的很野蠻，老是隨地丟菸頭又隨地吐痰」、「首爾的地下鐵連當地人都會搞糊塗了，外國人一定覺得更難」。

但多數網友駁斥，「除了一兩個以外我都同意，但我在台灣也有感受到這些現象」、「她說的並沒有錯，但是身為幾天前去過台灣的人，我覺得台灣也一樣，台北明明也跟首爾一樣啊」、「我沒去過台灣，所以不知道那裡有多好，但那個人去歐洲的話應該會嚇壞」、「其他的我都同意，但第2點...在台灣雖然行人是綠燈，但是汽機車都還是會開過去，所以我覺得那個更可怕」、「她說的話雖然沒錯...但台灣有好到讓人覺得再也不想去首爾嗎」、「別的不知道，我在台灣生活了兩年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」、「我們的地鐵最棒了，ktx也很乾淨，台灣有點像我們90年代的街道」。