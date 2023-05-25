台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

▲濟州島風景怡人，是旅遊勝地。（圖／記者周姈姈攝）

記者李宜秦、蔡玟君／台北報導

台灣旅行團於在韓國當地時間10時30分於濟州島發生車禍，交通部觀光局表示，本次事故造成7人輕傷，送至當地醫院治療並已出院，經查，旅行社辦理本次旅遊，已投保國泰世紀產物保險之旅行業責任保險（意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元）。

觀光局表示，本案為旅天下旅行社辦理赴韓國團體旅遊，團體共34人(含旅客33人、領隊1人)，旅遊期間112年5月24日至5月27日。本次事故造成7人輕傷，已送至當地醫院治療。

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觀光局指出，經洽旅天下表示已在第一時間啟動緊急應變機制，並由地接社及當地工作人員提供必要協助，受傷旅客目前已治療出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安。之後將持續關注旅客傷勢，並協助旅客處理後續醫療及保險相關事宜。

經調查，本案旅行社辦理本次旅遊已投保國泰世紀產物保險之旅行業責任保險(意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元)。觀光局強調，已囑請旅行社應妥善處理旅客照護事宜，並適時給予必要協助。

▲濟州島風景怡人，是旅遊勝地。（圖／CFP）

另外，旅天下聯合國際旅行社說明，該團為5月24日出發之濟州島四日行程，包含領隊在內共計34位，今（25）日上午於濟州島東部遭違規之車輛碰撞，已在第一時間啟動緊急應變機制，並由韓國濟州島當地之地接社及工作人員提供必要協助，已將受傷旅客送往醫院治療，此次受車禍影響受傷的旅客共7人，現皆已出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安。旅行社表示，將持續關注旅客傷勢，並協助後續醫療及保險相關事宜。

韓國觀光公社指出，據了解台灣旅客都是輕傷，旅客也都已處理完畢，是否會繼續走行程仍有待確認。