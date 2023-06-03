沙鹿深波圖書館重新開館啟用　侯友宜：攜手提升全民閱讀素養

▲台中沙鹿深波圖書館重新開館啟用。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

新北市長侯友宜今（3日）特別前往台中與市長盧秀燕一同出席「沙鹿深波圖書館閱讀空間改造啟用典禮」，期待藉此行與台中市交流綠美館與文教力推展經驗，一同推動城市閱讀，提升全民閱讀素養。

侯友宜表示，新北市升格迄今投入23億元新建與改造圖書館，自2019年起已陸續新增建5座圖書新館，改造完成34座老舊圖書分館，目前也著手規劃投入30億元改建三重分館為第二總館，希望透過與盧市長交流「台中綠美圖」規劃，讓新北市圖書館更好。

▲新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕一同出席「沙鹿深波圖書館閱讀空間改造啟用典禮」。

侯友宜也說，台中市積極推動國際城市、文化城市及體育城市三大主軸，譬如台中國際會議中心、綠美圖及巨蛋體育館，非常令人敬佩，期待兩市互相觀摩學習，攜手合作共好。

新北市政府在停車場內設置智慧圖書館、市府大廳設置閱讀小棧、淡水輕軌設置貨櫃屋圖書館、交通據點提供行動書車服務、還有超商還書服務，讓民眾停完車、洽公後、候車時、或是上下班途中都可以借閱書籍，亦針對不同的年齡層，推出不同閱讀服務。

例如弱勢學童「閱讀關懷」課後陪讀、高齡者「樂齡閱讀箱」銀髮閱讀服務及校園限定的「Chill書箱」好書直送服務等，讓閱讀無處不在；此外，更率全國之先發起「漂書運動」，推出北北基桃跨域圖書服務，共享閱讀資源，帶動城市閱讀互動。

▲新北市與台中市交流綠美館及文教力推展經驗，兩市互相觀摩學習，攜手合作共好。