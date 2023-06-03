「郭柯配」戰2024機率低？王世堅分析2原因　「除非郭董提誘人條件」

▲鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲日前「金門會」引發關注，外界也猜測2024「郭柯配」、「柯郭配」可能性。對此，議員王世堅3日分析，郭柯是互相需要、互相拉抬，但相信2人最後合不來，有2個原因，包含：兩個人民調現在都水漲船高、都想選正的。以及年輕世代相對剝奪感，除非郭開出讓人難以拒絕的條件，但這不可能。

對於郭柯組合的可能，王世堅表示，郭柯是互相需要、互相拉抬，郭台銘餘怒未消、被國民黨戲弄兩次，這部分他不會善罷甘休，當然希望短時間內藉柯文哲拉抬聲量、取代侯友宜，這非常清楚。

王世堅分析，柯文哲也知道要製造聲量、拉抬自己，相信柯文哲最後跟郭合不來有2個原因：第一、兩個人民調現在都水漲船高、沒有一位願意屈居副手、兩位都想選正的。

第二、柯文哲那麼高智商，他很清楚自己的支持度來自40歲下青壯世代，絕大多數年輕朋友都感受到被剝奪感，剝奪者就是企業界的掠奪者，郭台銘剛好是企業界掠奪者代表，柯文哲很清楚，他只能跟郭台銘做做戲、拉抬一下，要進一步合作就會打住、他不敢。

王世堅直言，除非說柯向「錢」看、缺錢缺到一個地步，或是郭台銘開出讓柯文哲難以拒絕的條件，比如說：願意屈居副手、院長、部長甚至無任所大使，或是選舉支援跟開銷都郭台銘出，那柯文哲可能會考慮一下，但這不可能。