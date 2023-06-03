如何殺人於無形？　高大成靠「這本書」...找出5億高中生詭異死法

▲台中5億高中生離奇墜樓亡，高大成靠這本書找出犯案手法。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中5億高中男離奇墜樓身亡，發生至今已1個月，依舊疑點重重，今(3)日法醫高大成透露，他最近這幾天剛好找到一本書，裡面提及如何殺人於無形，才給他有賴生遭下毒的想法。

高大成表示，他最近在一本書中看見「如何殺人於無形」的手法，裡面寫著如果將大量氯化鉀裝進針筒，再注射到靜脈輸注管裡，進入病患體內後，可使心臟在幾秒內停止跳動。

書上也寫到，高濃度氯化鉀會造成嚴重灼傷，一定會高聲喊叫，但如果陷入昏迷、或是手持枕頭摀住受害者的臉，則受害者則會安靜、快速的死去。

▲高大成出示死者右手臂照片，指出上面有4個針孔。（圖／記者鄧木卿攝）



高大成說，賴男血氧濃度低、二氧化碳濃度不高，代表是快速死亡，但墜樓並不是快速死亡，會先有短暫意識，之後慢慢的死去，與賴男死況明顯不同，透過這本書也讓他推測，賴男疑似是被使用揮發性麻醉劑後，再注入氯化鉀，然後無動靜的死亡。

高大成進一步說明，通常大量的磷酸鉀或是氯化鉀進到體內，會造成心臟急速停止，而這兩種藥物並無管制，平常也是用來改善人體電解質不平衡所用，但當大量打進體內，會讓心臟驟停，且要檢驗還驗不到，因此他建議可以採及賴男手肘針孔附近的皮膚，來檢驗是否有鉀跟氯的成分，就能證明他是遭到注射藥物致死。