文創店長約恐慌生談心！　見面淫喊「想看這種人被X怎叫」強脫硬含

▲吳男將有恐慌症的阿德約出來，卻說「想看有恐慌症的人被X會叫成什麼樣子」，強行脫褲性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名碩士畢業、有教師身分的吳姓男子，在網路遇到想找人聊天以緩解恐慌症的男子阿德（化名），吳假意將他約出來、卻變臉噁說「想要看有恐慌症的人被X，會叫成什麼樣子」，強行脫去阿德褲子猥褻、替他打手槍。阿德崩潰提告，最高法院依強制性交罪，處吳男有期徒刑3年6月；並且因其惡性重大，阿德求償的70萬元也全數判准。

根據判決，吳姓男子2021年1月31日凌晨1點多，在網路聊天室中認識了阿德，阿德表示自己患有恐慌症、所以想找人聊天抒發，吳男聽後卻萌生歹意，假好心約阿德到他經營的文創店見面聊，等阿德凌晨2點多搭計程車到約定地點，吳男並將他帶進店內、關下鐵門，露出恐怖真面目稱「我就想看看你是怎樣的人，這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」。

阿德驚覺不對勁，將手機開啟錄影功能，吳男卻繼續揚言「我現在最想做的事就是把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓，然後讓你知道有多爽，然後你就開開心心坐車回家」、「我想要看這種有恐慌症或有焦慮的這種人，被X會叫成什麼樣子，我想要看這種人壓抑了這麼久，就沒有性慾了好可憐……就像我跟你說這麼多正經的，你說有可能嗎，下一秒我想X你，看你會怎樣」。

吳男說完就強蹭阿德下體、將他拖上2樓，阿德想往下逃的途中卻因恐慌症發作癱軟在地、全身抽筋，吳男則不顧抵抗強脫他褲子進行口交、手指侵害得逞。

阿德遭受污辱後身心狀況更為惡劣，憤而提告吳男，法院一審一度判吳男無罪，檢察官上訴後出現逆轉，最終最高法院依強制性交罪判3年6月定讞；而阿德也對吳男求償70萬精神撫慰金。

民事判決指出，吳男惡行造成阿德身體、名譽等各方面的重大侵害，且本身為碩士畢業，職業為教師、文創店店長，認為請求撫慰金金額適當，吳男應賠70萬給阿德，仍可上訴。