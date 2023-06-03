快訊／藍縣長被爆餐敘時「抱我頭親我」　受害女記者：如此明目張膽

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，形同民進黨版的「#MeToo」事件，而國民黨連日來也砲火猛烈抨擊。不過今一名資深女記者董成瑜在臉書爆料，自己曾在與藍營要角的餐敘上，被一名時任縣長、如今是立委的人士，抓住她的手，她抽開後，他竟站起來「抱住我的頭親我」。董成瑜說她大聲斥罵後，該位縣長才訕訕坐回原位，「他為何會如此明目張膽？看來，是因為過去的經驗讓他覺得....我們都不會說出去。」

董成瑜表示，最後一次被性騷擾，是2014年自己在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉、如今是立委的縣長，邀集了首都市長、想要接續選市長的人，還有媒體社長、副社長、總編輯等人吃飯，可以推想，這是一系列的與媒體吃飯的其中一場。

董成瑜指出，自己那時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問要不要一起去。有觀察各色人等的機會我當然不放過，「席間，這位縣長坐我右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，我覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許我太和顏悅色，不久，他抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作，但知道這是我的極限。」

董成瑜表示，吃到尾聲，水果未上，「這位縣長突然站起來，抱住我的頭親我。後來我想，也算他倒霉，遇到我這個不是吃素的，一般女生可能為了顧全他顏面，以及現場眾位有權勢者的心情—幹嘛小題大作破壞氣氛、離他遠一點不就好了......，只好隱忍或巧妙地化解。」

但董成瑜說，她自己立刻掙脫並大聲斥罵他。就在此時，「我發現首都市長正機伶地站起來，連道別也不及，迅速閃人了，而想選首都市長的那位稍早有事先離開，縣長吃罵，訕訕坐回原位。」

董成瑜進一步指出，對方開始想在自己身上找到可攻擊之處。那天穿著一件十多年的舊衣，三宅一生副牌Pleats Pleats運動型帶帽薄外套，他誤以為有皺褶便是三宅一生，便指著自己的衣服說：「我知道你穿什麼牌子！」意思大概是：你這個奢侈虛榮的女人也不是什麼好東西！

董成瑜表示，自己怒氣難消，也懶得與他多說，拿起包包立刻離開。等電梯時，「縣長助理神色驚惶跑來攔我，道歉不迭，說縣長從來不曾如此（誰相信呢？），大概是擔心我會張揚。我看她擔心，有點心軟，明白告訴她，我不會怎樣，但請他最好節制。」

董成瑜指出，自己不會怎樣，「是因為覺得要再與他牽扯只會令我厭惡。我一直想不通，我不是可欺的年輕女生，我是有資源的記者，現場還有媒體高層、黨內重要人士，他為何會如此明目張膽？看來，是因為過去的經驗讓他覺得....我們都不會說出去。那麼現在我就說出來了。我沒有直接曝光他的名字，是因為厭惡，但應該很好猜。」

