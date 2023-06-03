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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭男司法人員酒後拉住手不放！　游淑慧曝「被性騷」過程

▲▼ 國民黨提名游淑慧參選士林大同立委-游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨性騷擾事件連環爆，引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧今日透過臉書發文表示，2018年剛參選從政時，有次在地方餐會上，被一位喝醉的男性司法人員拉住手不放，甚至汚言穢語的對她說，「女生不喝酒跟人家選什麼選？」後來，游淑慧向該名男子所屬單位申訴，該名男子才被調往別區，呼籲各界藉機擴大內部調查及建立制度，保護受害者。

「把所有的隱忍、隱藏在心底的傷疼都勇敢講出來，才能得到療癒。」游淑慧指出，這幾天，很多曾受委屈的女生都勇敢地把話說出來，她看了之後覺得心疼，不知大家隱忍多久了，不知還有多少仍在隱忍？除了職場上關係人的性騷擾外，女性政治人物在平常公眾活動上其實也是高風險。

游淑慧舉例，2018年剛參選從政時，有次在地方餐會上，被一位喝醉的男生拉住手不放，他硬要她喝一杯才放人，但她堅持不喝。旁邊很多人拉他和勸他，但他依然抓著她的手腕，最後還腦羞成怒、汚言穢語說「女生不喝酒跟人家選什麼選？」後來，游淑慧用力掙脫，馬上與他所屬單位申訴，生氣地告訴他們，「如果他們不處理，我就開記者會。」

游淑慧說，這個男人是個司法相關人員，後來再也沒在內湖看過他，聽說被調往別區。兩年後，聽聞另一區議員說，他在該區也常酒後亂性，有次甚至酒後企圖強拉女下屬要進旅館，被逼提前退休。

游淑慧強調，「周圍協助、勇敢揭露、制度保護」是很重要的三環，性騷擾加害人通常是慣犯，有時還可能是有權勢背景者，若不制止、息事寧人只會增加被害者。無論發生在任何政黨或任何職場，越引起重視，對未來女性或弱勢的保護就越大，「腐肉不割除，傷口不會好」，這次的教訓，各個領域都要藉機擴大內部調查及建立制度，別再鄉愿了事。

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