同框侯友宜！談民進黨性騷案　盧秀燕怒：加害者硬拗...忍無可忍

記者白珈陽／台中報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，3日南下台中與台中市長盧秀燕合體同框，針對近日延燒的民進黨性騷擾風波，盧秀燕少見地動怒表示「我實在滿生氣的，忍無可忍」，要全民團結協助受害者，將惡狼繩之以法；侯友宜說，受害者站出來要有相當大的勇氣，這種勇氣來自於全民要做受害者的後盾，對加害者絕對不能姑息。

▲針對民進黨性騷風波，盧秀燕表示「我實在滿生氣的，忍無可忍」。（圖／記者白珈陽攝）

侯友宜、盧秀燕今日上午至台中市沙鹿區，參加深波圖書館重新開館啟動活動，會後媒體問及總統大選是否會有五星市長+五星市長的「十星級組合」？侯友宜說，他跟盧秀燕共事很長一段時間，對她的能力、以及溫柔堅定、一步一腳印為大都會認真負責做事，他不但敬重，也期盼大家無論在哪個位置上，都能夠並肩作戰。

▲▼侯友宜、盧秀燕今日上午至台中市沙鹿區參加深波圖書館重新開館啟動活動，2人互動密切。（圖／記者白珈陽攝）

侯友宜接著表示，很多地方做不到的，只要有機會，一定會全力為台中全力以赴支援，不管是建設或是預算的支持，一定會全力和盧秀燕站在一起。

民進黨性騷擾風波越滾越大，盧秀燕被媒體問到此事時說，前2天她曾提到，她看該事件的發展，不會只有一個受害人，果然這2天跑出許多受害人，她們受到性性騷擾、性侵害的情形，令人不捨。同時也看到有很多加害人，但更令人憤怒的是，這些加害人非但沒有在受害人挺身而出揭發時予以道歉、悔過，甚至硬拗、狡辯，她覺得這是更令人生氣的地方。

侯友宜表示：「性騷擾事件是絕對不能容忍的，受害者站出來要有相當大的勇氣，這種勇氣來自於全民要做受害者的後盾，我面對這個問題一定站在最前面，對加害者我們絕對不能姑息、掩蓋事實，更重要是要受到法律、社會道德制裁，我們要予以譴責；受害者的態度很重要，很多加害者若無其事，在受害者的傷口撒鹽，這是不允許的。」

侯友宜指出，面對性騷擾事件，我們要用全民的力量，政府更應站在社會關懷、治安、教育等面向，給他們支持的力量，政府應把性騷擾、性別平等議題，變成全民最關心的議題，包括目前推動的SDGs，性別平等就是一個很重要的議題，民進黨中央執政這麼多年，面對這個議題的態度，他希望是全方位、不斷檢討，提出更好的策略與方向，來面對性騷擾。

在兩名市長要趕往下個行程前，盧秀燕先喊停眾人，再次接過麥克風，她說：「實在滿生氣的，這段期間，有些受害者不顧自己的傷痛、挺身而出，這2天他們揭發惡行，非但沒有得到道歉、協助，連法律扶助都沒有，但加害者還擺開陣仗，還找很多律師要告人家，受害者得不到法律扶助、得不到幫忙，但加害者比誰都還兇、還在硬拗，我實在忍無可忍」。