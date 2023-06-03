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侯友宜民調半年降20個百分點　游盈隆：總統選舉歷史上從未發生

▲▼ 侯友宜赴台中請益，合體台中市長盧秀燕 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜赴台中請益，合體台中市長盧秀燕 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜近期民調呈現下滑趨勢，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日表示，侯友宜短短半年流失20個百分點，這在總統選舉歷史上從沒發生過的事情。他提醒，侯友宜要有危機意識，要想到底問題出在哪裡？因為民眾黨總統參選人柯文哲並沒有「彎道超車」，是侯民調斷崖式的下跌，忽然高突然就下來，當中一定有所緣故。

游盈隆2日在節目《千秋萬世》中指出，2024總統大選到目前為止有點無趣，而無趣的根源就是侯友宜，相對來講，民進黨主席賴清德還有趣多了，因為他做了很多跟總統蔡英文衝撞的事情，也有遵循他個人路線的表現，「侯友宜真的要好好加油，選總統不是選市長。」

游盈隆表示，侯友宜民調下滑，《美麗島電子報》民調甚至掉到第三名，「這是很嚴重的事」，選民的耐心是有限的，基本上藍營加上部分中性選民對侯友宜是有期待的，包括對國家未來願景、治安打詐等，或提出民進黨目前的困境。

游盈隆說，現在侯友宜民調一路往下掉，幅度大到連他都訝異的程度，短短半年流失20個百分點，這在總統選舉歷史上從沒發生過的事情。他舉例，1999年親民黨主席宋楚瑜3月到7月支持度都在4成左右，一路戰到最後，歷經興票案、5棟房屋案等，受到藍綠的夾擊，到最後還是第二，由此可知他有多強。

但游盈隆也說，侯友宜民調下滑不是《美麗島電子報》民調做假，因為《美麗島電子報》董事長吳子嘉之前還幫忙侯友宜辦了2場造勢活動，顯示他們之間有一些善意，但有善意得出的數據結果還是這樣，反而是提高了數據的可信度。

「如果侯友宜真的是18.3%，那接下來呢？半個月掉6、7個百分點，就快到個位數了，侯友宜要有危機意識，要想到底問題出在哪裡？」游盈隆強調，民眾黨總統參選人柯文哲並沒有「彎道超車」，是侯友宜自己斷崖式的下跌，就像斷線的風箏，忽然高突然就下來，當中一定有所緣故。

游盈隆分析，一般關心政治的民眾認為就是國民黨內亂、鴻海創辦人郭台銘生氣，導致深藍出走，但以客觀角度觀察選情發展，除了藍營內部的紛擾，還有侯友宜本身的表現是否讓支持者失望。

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