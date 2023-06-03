換侯？王金平：對侯友宜參選總統有信心　「他可塑性很高」

▲王金平3日受訪回應「換侯」傳言。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜在近期《美麗島電子報》總統民調中，支持度18.3％墊底，除藍營關注外，「換侯」傳言更甚囂塵上。不過，立法院前院長王金平今（3日）表示他對侯友宜有信心，並稱侯可塑性很高；王也說，如此正式的提名，怎麼可以隨便要換就換？怎麼知道侯未來幾個月會否讓民調支持度超過其他人選。

針對「換侯」呼聲，王金平3日上午受訪表示，那是一兩人一時的想法，這麼正式的提名，怎麼可以隨便要換就換，怎麼能去聽一兩個人的聲音？何況侯友宜民調還是有維持，僅一次排老三，其他都還不錯，怎麼知道侯未來幾個月會有什麼作為，然後民調超過其他人選，「你也不知道啊」，所以侯還是會多加努力，「而且他可塑性也很高」。

媒體追問王金平是否對侯友宜有信心？王回應，「對啦，應該就是這樣子」。媒體也詢問，怎麼看獲邀當侯友宜競總主委？王金平說， 這事情他請對方要審慎去選擇對象，因為他跟侯友宜團隊都不熟，但他會盡全力支持侯就是了，什麼職位都不重要。媒體追問，所以不會答應競總主委職位？王金平回應，應該機會很小很小很小。

至於婉拒理由為何？王金平指出，因為侯友宜的團隊「我們都不熟」，所以要磨合不容易；其次他現在其他的工作也非常多 ，包含人團、社團等邀他主持的單位非常多，所以他沒辦法專心在選務上，但還是會盡所能支持侯。