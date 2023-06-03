小英之友會「重要人士」涉性騷？　黃揚明揭：某現任總統府資政

▲陳時中出席「台北市公衛師公會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨性騷擾案延燒！今又有受害者指控，小英之友會有「相當重要人士」涉及性騷擾，但當事人未公開發文。資深媒體人黃揚明表示，該名「相當重要人士」就是「某現任總統府資政」，呼籲總統府高層要好好瞭解一下來龍去脈，若以被害者指控的受害時間點來看，該名「相當重要人士」當時擔任國策顧問。

對於有受害者指「小英之友會有相當重要的人士涉及性騷擾」，黃揚明表示，這位「相當重要人士」就是他先前提及的「某現任總統府資政」，要求總統府高層好好瞭解一下來龍去脈，若以被害者指控的受害時間點來看，該「相當重要人士」當時擔任國策顧問。

根據《總統府資政國策顧問遴聘辦法》第6條規定，資政、國策顧問受聘期間，有下列各款情事之一者，應予解聘：一、有危害國家安全或重大利益之行為。二、有重大影響政府聲譽之行為。

黃揚明強調，總統蔡英文昨晚以前任主席身份為近日爆發的性騷吃案事件道歉，如今這起案件，攸關國家名器，呼籲府方審慎處理。

至於小英之友會傳出重要人士涉性騷擾，小英之友會全國榮譽總會長陳時中受訪時表示，第一次聽到相關事件，會去了解一下。他說，處理性騷擾都有一定程序，在單位裡面成立一個小組做相關調查跟討論，在法律上予以適當協助。不過，他還是要強調，尊重當事人意願是很重要的程序。