民進黨性騷擾吃案連環爆！　TPOC數據曝：賴清德網路好感度創新低

▲民進黨為性騷擾案二次鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨連日爆發數起性騷事件，猶如民進黨版的「#MeToo」。根據《TPOC台灣議題研究中心》調查，在性騷擾吃案爭議爆發後，民進黨主席賴清德的網路好感度從原本平均0.33左右，一路下挫至0.21，而單日負面聲量則飆升近約7千則，好感度更是創下正式提名為總統參選人以來新低。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集4月13日至6月1日之間的網路輿情聲量數據。根據數據結果顯示，在性騷擾吃案事件連環爆之前，民進黨的網路好感度大多維持在0.3以上，5月中旬達到0.53頂峰，但在5月31日深夜女性前黨工揭露性騷事件後，民進黨負面聲量飆高至超過2.7萬則，好感度也創下新低，來到0.21。

▲民進黨網路正負面聲量與好感度趨勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



值得注意的是，賴清德的網路好感度從原本平均0.33左右，一路下滑到0.21，且其單日負面聲量飆增至將近7千則，好感度更是創下正式提名為總統候選人以來新低。中心分析，雖然那些性騷擾案件都不是發生在賴清德擔任黨主席任內，但以數據來看，這把火已經燒到他頭上。

臉書數據部分，中心指出，民進黨黨公職共發出442則貼文，其中卻只有33則公開談及性騷擾事件，佔整體7％。獲得最高矚目的是賴清德發文說「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」；第二矚目的則是新北市議員戴瑋姍批評新北市長侯友宜2020年處理新北市衛生局職員林于仙跳樓事件；而民進黨立委范雲發文控訴媒體標題散播仇恨的文章也獲得關注。