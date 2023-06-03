民進黨危機處理「有及格」　游盈隆要許嘉恬踹共：為黨犧牲不值得

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨連日爆出性騷擾事件，時任婦女部主任許嘉恬因未妥善處理，遭民進黨中央即刻停職並接受調查，黨主席賴清德也發出聲明致歉。台灣民意基金會董事長游盈隆昨日表示，民進黨此次危機處理算及格，但這件事情到目前為止都還只有受害女性黨工的說法，許嘉恬雖然離職了，她也應該站出來說明清楚，否則若是為了黨利益把個人徹底犧牲掉，不值得。

游盈隆昨日在節目《千秋萬世》中指出，性騷擾事件在各地都會發生，只是現在在民進黨內發生這種事情，相信這些事在國民黨與民眾黨內一樣，內部三不五時會有這件事情，只是沒有爆出來而已。民進黨是標榜民主價值的政黨，內部發生這件事，當然會造成社會譁然。

游盈隆說，90年代的民進黨是一個真正的民主進步政黨，追求的價值也非常清楚，但是到了民進黨執政之後，整個官僚體系越來越大，開始產生官僚化，黨工不再公開表達理想熱情，變得較為深沈內斂，人與人之間疏離、冷漠。

「講白了就是這位『輝哥』導演來頭很大，讓許嘉恬不敢碰他，否則以許嘉恬來講，如果不是『輝哥』也許不會這樣處理。」游盈隆透露，越來越多事件訊息的矛頭指向「今上」總統蔡英文，所以事情就變得比較複雜。是什麼樣的情境逼得許嘉恬說出那些話，到現在還是一頭霧水，「當然！那些話絕對是不應該的。」

游盈隆強調，這件事情到目前為止都還只是這位女性黨工的說法，許嘉恬應該出來說明，不然她個人一生的清白就完了，「為什麼會在當時對陳姓女黨工有如此冷漠的官僚說詞？這件事甚至還有上報時任副秘書長林飛帆，上級的祕書長和黨主席知不知情？」

游盈隆認為，許嘉恬現在離職了，但她應該站出來講，否則她一輩子完蛋了，如果為了黨的利益把個人徹底犧牲掉是不值得的，畢竟台灣是民主社會，民進黨不是一個革命政黨，而是一個民主政黨，社會的進步往往是透過這些大大小小的事情件發生，以文明的方式處理才能前進。雖然事情發展到現在還有很多不清楚的地方，但民進黨這次危機處理是及格的。