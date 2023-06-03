快訊／曝范雲、林靜儀反對檢討公務機關性騷機制　藍黨團：民進黨病了

記者蘇晏男／台北報導

民進黨連日爆發數起受害者自訴曾遭性騷事件，宛如民進黨版的「#MeToo」，外界紛紛籲綠營檢討相關機制。不過，國民黨立法院黨團今（3日）揭露先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而表決時反對人數超過贊成人數未通過，而投下反對者共58人且皆為綠委，包含范雲、林靜儀等；國民黨團總召曾銘宗表示，要請你們出來講清楚、說明白。

▲曾銘宗（圖中）出席國民黨團3日記者會。（圖／記者宋良義攝）

國民黨團3日下午舉行「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會，會中曾銘宗提及2023年1月19日審查112年度中央政府總預算案時，鑒於時任原能會主委謝曉星性騷擾案，國民黨團提案要求檢討性騷擾相關法規及相關通報機制。

該提案中寫道，「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」。曾銘宗向記者表示，換句話說就是要防止被吃案的可能。

然而立法院會記名表決結果為出席人數94人、贊成36人、反對58人、棄權0人；其中贊成者除國民黨立委外，還有時代力量立委王婉諭與邱顯智，而投反對者皆為民進黨立委。

曾銘宗指出，當時投反對票的綠委包含一再宣稱女權至上、維護女權的范雲、林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等；他要問問所有綠委，連防治性騷擾的相關法規、通報機制要修正，你們卻反對，要請你們出來講清楚、說明白。

曾銘宗也說，很多事情民進黨常說一套、做一套，「其實我們已經習慣了」，但這次最驚訝地是一再宣稱保障女權的民進黨，竟短短幾年間發生這麼多起性騷擾事件，民進黨真的生病了嗎？而且病得這麼嚴重嗎？請總統蔡英文出來面對、正式道歉；也請民進黨主席賴清德出來回答外界疑問。

▼國民黨團曾提案要求行政院檢討公務機關性騷擾申訴流程機制，卻遭58位綠委投票反對。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）