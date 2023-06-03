性騷吃案連環爆　前民進黨主席致歉：對黨內違法及不當事件完全承受

▲前民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，形同民進黨版的「#MeToo」事件。對此，曾於2019年擔任黨主席一職的前民進黨主席卓榮泰3日致歉，他表示，曾經為民主進步黨主席，對於黨內發生過的違法及不當事件完全承受。並向國人誠摯致歉及自我檢討，「對不起，非常抱歉！」

對於近期數起性平爭議，卓榮泰指出，這幾位勇敢說出自身經歷的受害者，自己深感抱歉，「請容許我們能透過最妥善的救濟途徑維護妳的權益；如果還有相同受害經驗的夥伴，也請妳站出來，我們一定保護妳、接住妳，確保全體黨工和所有支持者未來都不會再遭受這樣的傷害。」

卓榮泰表示，懇請全黨同志共同協助本黨徹底黨主席賴清德所提出的新性平事件處理機制，「期盼也請求全體黨公職務必引以為戒，大徹大悟，謹言慎行，恪遵力行，維護我們追求進步價值與徹底改革的決心，對不起，非常抱歉！」

民進黨版的「#MeToo」事件越演越烈，由於加害人接連提出律師函揚言提告，民進黨性平事件調查小組聲明，凡性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付。