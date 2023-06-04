被點名目擊性騷！郝龍斌稱｢沒清楚記憶｣　勸傅崐萁坦然面對

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鏡文學總經理董成瑜昨指曾遭國民黨前縣長抱住並親吻，晚間進一步點名就是傅崐萁性騷，並指「如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請郝龍斌前市長出來為他澄清」。國民黨前副主席、台北市前市長郝龍斌3日深夜在臉書回應，這場餐會按董小姐的敘述已是8年多前，自己確實已經沒有清楚的記憶，但「國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。

郝龍斌指出，這場餐會按董成瑜的敘述已是8年多前，「我確實已經沒有清楚的記憶」。但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。

郝龍斌說，不論任何政黨或職場機構都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制，「今天董小姐已經非常明確的說明狀況，國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。

傅崐萁昨晚聲明則表示，他從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾。尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

國民黨強調，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查了解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。