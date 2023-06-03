快訊／傅崐萁傳性騷疑雲！　國民黨「勿枉勿縱」即刻啟動性平調查機制

▲立委傅崐萁捲入性騷疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

近來性平爭議連環爆，資深記者董成瑜指出，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，雖然文章中未指名道姓，但立委傅崐萁緊急發聲明澄清，隨後董成瑜證實加害人確實是傅崐萁。對此，國民黨晚間發聲明指出，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況。

董成瑜先在臉書上提到，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住她的手，抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」。傅崐萁先在今日傍晚急發聲明澄清。在傅崐萁聲明出來後，董成瑜則證實加害人確實是傅崐萁，她表示，看到聲明覺得可笑，若傅崐萁以為自己清白，可以請郝龍斌出來澄清，相信他是誠實的人。

針對記者自述，國民黨總統參選人侯友宜表示，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

傅崐萁晚間則再發聲明說，「本人坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查！崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴」。

國民黨晚間發布聲明指出，針對媒體人臉書指控傅崐萁於民國 103年間涉及對其性騷擾一事，國民黨指出，「堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理」。