吳子嘉痛罵民進黨變「淫窟、霸凌競技場」　只能用噁心來形容

▲民進黨性平爭議連環爆，多位黨職幹部鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨近來性平爭議連環爆，對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉以「前資深黨員」的角度，在新聞節目《關鍵時刻》上痛罵民進黨變成「淫窟、霸凌競技場」，這些人都不是一天造成的，是長期養成的慣犯，道德觀非常低劣，只能用噁心來形容。

主持人劉寶傑引言表示，吳子嘉董事長過去作為民進黨的「資深老人」，看到「輝哥事件」感到很不可思議，但事實上這只是第一個案例，後續還有很多個案例等著爆料。

吳子嘉直言，這不是個案問題，而是一個風氣問題，才會如此大面積擴散，這個風氣很壞的理由，當然是領導者要負責，也就是蔡英文要負全部責任，表示她疏於黨務。

吳子嘉說，在蔡英文的領導之下，民進黨有沒有創造什麼典範？她對這個國家有沒有留下什麼讓老百姓懷念，或尊敬她的地方？蔡英文領導國家將近8年，對國家做了什麼貢獻會讓人記得？

劉寶傑回應表示，「同婚啊、18歲參政權啊！」

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）



吳子嘉對此分析，同婚與18歲參政權不就是「平權」的概念，結果自己的黨變成了淫窟、夜店、霸凌的競技場，這就變成風氣，這風氣怎麼造成的，出自於他們的思想與觀念。

吳子嘉說，他們的思想與觀念，就是認為說「妳現在小妹妹，我欺負妳一下，揩妳一下油無所謂嘛，全部是這種貨色，而且這個是全面性的、大面積的擴散。」

吳子嘉指出，這類行為只能用「噁心」2個字來形容，這些人不是一天造成的，是累積了10年、20年對女性的不尊重，這種慣犯在黨內到處就形成了一個風氣，那不是行為問題，那是出自於他的思想、教育問題，他們的道德觀非常非常的低劣。