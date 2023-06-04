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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨DNA是「狼選之人─造狼者」　賴士葆肯定受害人站出來

▲▼國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日民進黨性騷擾吃案爭議連環爆，儘管民進黨祕書長許立明親上火線鞠躬道歉，將啟動最嚴厲黨紀處分，也將主動移送法辦，但輿論仍持續延燒。國民黨立委賴士葆以「性LIE台灣─民進黨的DNA」為題在臉書發文，指民進黨該徹底反省過去治國只會延攬相同意識形態的人，自己犯什麼錯都可以包容，包括性騷擾，根本是「狼選之人─造狼者」。

賴士葆指出，民進黨的性騷擾案，像雨後春筍般一件一件爆開來，十個手指頭都數不完，佔據媒體太多版面，宛如一齣一齣的連續劇，在民進黨的中央黨部上演。角色繁多，內容繁複，社會大眾幾乎都來不及消化。

賴表示，本著哀矜勿喜的心情，看著全面執政的民進黨中央黨部，從過去堅持捍衛性別平權的形象，到如今被掀開的亂象，讓人不忍卒睹，「我們肯定很多受害人勇敢站出來，因著她們所受的傷害和委屈，社會有機重新學習性別平權的功課。」

賴士葆說，這幾年民進黨執政的核心價值，就是以意識形態治國，延攬相同意識形態的人作為拔擢人才的唯一標準，黨同伐異，自己人犯任何的錯誤都可以包庇容忍，現在全黨講性騷擾零容忍，實際上是高高舉起輕輕放下，大事化小、小事化無，所以就滋生更多違反性平的事件。相對的，不同政治立場的媒體或個人在民進黨眼中，就像容不下的一粒沙子，就要被政府公權力封殺。

最後，賴士葆強調，盼望這一波性騷擾的事件能夠讓民進黨中央集體反省，以更宏觀的角度深思哪裡錯了，如果還要發動網軍側翼帶風向，認為都是其他政黨的蓄意炒作，這樣的性平思維可說全軍覆沒，沒救了。

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