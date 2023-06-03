房間變開心農場！租房種大麻煉毒　毒品急丟馬桶...藥頭GG了

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

宜蘭縣警方經過數個月的跟監溯源，接連在5月8、29日於新北、桃園將上游供應大麻等毒品的4名藥頭查緝到案，並查獲大批大麻菸油、菸草，嫌犯還將和室房間改造成種植大麻的溫室，見警方上門嫌犯還企圖將證物沖進馬桶湮滅證據，但仍遭警方破獲，嫌犯移送後遭檢察官聲押獲准。

▲宜蘭警方破獲大麻製毒工場，並發現犯嫌在房間種植大麻。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



宜蘭縣三星警分局指出，今年1月間偵辦大麻毒品案，發現吳姓犯嫌涉販賣大麻，經請宜蘭地檢署指揮，於3月中旬逮捕吳嫌到案，並經地院裁定收押在案；員警鍥而不捨持續溯源追查上游供毒者，經長期跟監蒐證，陸續在5月8日及29日在新北市、桃園市，將上游供毒者藍姓(男、20餘歲)、高姓(女、30餘歲)、吳姓(男、30餘歲)及田姓(男、30餘歲)等4人查緝到案。

警方並起出大量毒品及大批販毒、製毒工具；查扣物品計有大麻菸油137瓶(137公克)、大麻種子191顆、大麻煙草5包(168.25公克)、毒品咖啡包94包(毛重459.32公克)、哈蜜瓜碇3包(毛重273公克)；另警方在田姓犯嫌租屋處扣得大麻29株(4枯株、25活株)、大麻葉1袋（毛重25.59公克)、及製毒工具一批，田嫌坦承在承租處種植大麻，全案依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦，藍姓、吳姓、田姓等犯嫌經檢察官複訊後聲押獲准。

警方表示偵辦期間，在宜蘭地檢署檢察官指揮之下，動員宜蘭縣三星分局、蘇澳分局、保安隊霹靂小組、保七總隊第四大隊偵查小隊及桃園市警局八德分局等約40名警力共同偵辦，專案人員日夜埋伏、長期跟監 ，持續追查向上溯源，偵破販賣、種植大麻及大麻製毒工廠，以團隊力量共同打擊犯罪，終使本案能順利偵破。