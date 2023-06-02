樹林男租屋分裝毒品　4kg咖啡包被抄...竟掰：全都是我要吸的

▲▼ 樹林男租屋自設「毒品分裝廠」遭逮。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名32歲王姓男子，涉嫌把新北淡水租屋處當毒品分裝廠，樹林分局昨下午查緝，當場查獲重4421公克毒品咖啡包、一粒眠、毒品原料、不法所得11萬多元等證物，連同其李姓女友一併帶回偵辦。偵詢時，王男否認販賣毒品，他辯稱這些價格40萬的毒品、毒咖啡包都是要自己吸、食用，警訊後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解，王姓男子與29歲李姓女子為情侶，王男租下新北市淡水區濱海路房子，當作毒品分裝廠，警方獲報，昨天下午3時30分見時機成熟，持拘票、搜索票前往查緝。

警方在王男租處內查獲毒品一粒眠294公克、519包重達4421公克毒品咖啡包、重2.4公克K他命、168.6公克毒咖啡包原料、分裝設備、封口機、電子磅秤、11萬6800元不法所得等證物，連同其李姓女友一併帶回偵辦。

偵詢時，王男否認販賣毒品，他辯稱這些價格40萬的毒品、毒咖啡包都是要自己吸、食用，警詢後依毒品罪嫌將王男、李女移送法辦，另持續追查幕後集團首腦及其他共犯到案說明。

樹林警分局呼籲，暑期常為青少年接觸毒品的高峰期，青少年朋友容易受同儕錯誤觀念、引誘而好奇食用，為淨化妨害青少年成長環境，確保暑期少年學生活動場所和環境安全，警方會戮力根除校園毒品供給來源，讓民眾安心。