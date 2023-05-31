「台版柬埔寨」遭囚虐被害人現身法庭作證　秀傷勢：還是滿怕的

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙奪3命案，先後落網的「茶董」陳樺韋、「S姊」傅榆藺、「藍道」杜承哲等人遭收押，士林地院今（31日）開庭，為釐清「被害人轉控員」鄧男是否涉嫌組織等罪，傳喚遭囚淡水據點6名被害人及提訊呂政儀到庭當作證。開庭結束後，涂姓被害人捲起衣袖秀傷勢餘悸猶存向記者說「現在想起來還是滿怕的」。

被傷害等罪起訴的23歲鄧男，去年10月25日進入淡水據點，從「車主」轉「控員」，他先前開庭說，當初以5萬元要賣帳戶給詐團前，有交代姑姑，若他都沒回家，就加他提供的LINE，並與他女朋友商討如何救人，不料就被帶到淡水據點，上手銬約4到5天後，呂政儀拿手機截圖問他「這是你姑姑嗎？上面有交代不能動你」，接著就將手銬解開，讓他負責控管現場被害人。

▲控員以鎮暴槍等武器凌虐被害人。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

當時他嚴正否認說「動手都是呂政儀要求的」，若他不電擊被害人，就換他被電擊，他也只有使用電擊棒電2人，對此僅承認加重詐欺、洗錢否認組織犯罪。

今法院提訊呂政儀到庭，呂說鄧男在控點並無指揮權，鄧僅有幫忙煮麵，也有給他電擊棒，至於先前被告李佳文指出「鄧主動拿電擊棒電被害人」完全沒有這回事，更堅定的說「我可以替他作證，沒有主動打被害人」。

謝姓被害人作證說，鄧轉加害人後都很照顧其他被害人，而他在裡面都是渾渾噩噩，出事後才知道自己吃的泡麵被摻藥，每天都感覺睡不飽，有看過鄧電高姓被害人，動手也都是因為被下令，平時都會拿藥給被害人吃，甚至有人行動不便也會扶他去上廁所。

▲涂姓被害人指出當時被用束帶綁住，獲救後也因為綁太久造成末梢神經麻痺。（合成圖／記者黃宥寧攝）

涂姓被害人庭後接受訪問指出，當初遭囚在「強控房」只要有被害人躁動，就會被控員抓出去電，或是以鎮暴槍虐打，他的腳當時也因為被束帶綁太久，導致末梢神經麻痺、手臂至今仍有被鎮暴槍打的疤痕；至於記者問他現在回想起這件事會有陰影恐懼嗎？他則淡淡說「想起來滿怕的，不會再做這麼蠢的事情了」。