獨／柯文哲訪日最新行程曝　擬會前首相野田佳彥、自民黨擴大接見

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳弘修／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6月4日前往日本訪問，五天四夜的行程經過緊密與日方政商界的聯繫溝通，最新一版的規劃已經出爐。

據透露，在訪問行程的規劃上，柯文哲除了親自請託前辦公室主任謝明珠擔任特聘顧問，出馬統籌全局，幾天前還先派她到日本與自民黨及相關人士進行溝通，在拜訪首相層級官員部分，目前以前首相野田佳彥最有可能，日期訂在6月5日下午；而自民黨方面在瞭解柯文哲的想法後，也決定擴大接見規模，已有13位參議員表達要跟柯文哲見面，前防衛廳部長級人物也可望與柯文哲單獨會晤。

柯文哲此次的日本行，主要的目的是正式以總統參選人的身份與日方官員、議員、黨政要角等人，進行面對面溝通，特別是在他訪美知悉美方對於印太區域與台海兩岸的態度後，在此次在日本談話的範疇中，他也會闡述自己對於日本、美中台三邊關係的觀察與想法。

有別於美國行，柯文哲對於此次訪日極為重視，深知民進黨政府厚實耕耘對日關係的他，也希望此行之後能走出一條屬於民眾黨與日本對話的道路。

▲柯文哲訪日最新行程規劃出爐 。（點圖放大／記者陳弘修製表）

值得一提的是，在訪日的最後一天，柯文哲選擇前往日本外國特派員協會（FCCJ），與所有駐日的國際媒體進行互動。

這個場合上，柯文哲會為自己的日本行進行總結，之所以會選擇這個地點，主要是因為台灣的領導人都曾獲邀在此發表過演說，包括總統蔡英文、前總統馬英九在台北市長任內、故總統李登輝，前總統陳水扁則是以視訊方式進行。

根據規劃，柯文哲當天在1小時的活動中，預定先發表20分鐘演說，之後接受提問。由於日本外國特派員協會（FCCJ）的成員是在日本駐地採訪的外國媒體，為了讓此次隨行採訪的台灣媒體都能入內採訪拍攝，柯文哲方面也花了一番努力，爭取全場開放與直播。

由於國際媒體向來相當關注台灣總統候選人在兩岸關係上的主張與處理能力，柯文哲過去主張「兩岸一家親」，對於在日本公開面對國際媒體，萬一被追問敏感議題，柯文哲方面也預做了心理準備，不排除提前公開闡述自身對於兩岸關係走向的最新看法 。

▲日本外國特派員協會已發布邀請柯文哲演講與記者會行程。（合成圖／翻攝FCCJ官網）

▲前日本首相野田佳彥。（圖／翻攝日本首相官網）

近柯人士指出，柯文哲本人在多次與幕僚們討論溝通時，也希望將此次的日本行定位在政策對話，因此規劃拜會或見面的日方對象，包括了自民黨內派閥幹部、跨黨派政要、外務省、軍方將領，以及五大商社重要幹部等，希望雙方在此行見面後能夠進一地互相認識與了解，未來可以持續以日本角度看台灣﹑台灣角度看日本，就台日與美中關係交換局勢意見。

對於柯文哲停留在日本期間是否會拜訪首相層級的政治人物，據了解，目前以會晤前首相野田佳彥的可能性最高，時間目前規劃在6月5日下午3時30分。為求謹慎與尊重，柯文哲方面也相當保密，在行程規劃表中僅標記日本前首相，其他隱藏版的活動則以簡單文字代過。

至於安排與自民黨的前國家公安委員會委員長古屋圭司﹑日中議員協會秘書長木原稔等人見面的原因，民眾黨秘書長周台竹日前在對外說明訪日行程時也表示，以國家安全來說，美國是台灣最重要的盟友，日本則是美國在亞洲地區最重要的夥伴，所以台灣與日本的關係非常重要。

▲民眾黨秘書長周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

近柯人士表示，此次日本行的安排與規劃，除了黨部與競選團隊的合作，最辛苦的應該是擔任PM（專案經理）的謝明珠。

謝明珠過去曾任東京語文學院副校長、台日經貿文化交流協會理事等職務，在柯文哲擔任台北市長期間被延攬進市府，擔任辦公室主任，此次被柯文哲以特聘顧問身份召回，賦予統籌規劃日本行的任務，被視為幕後推手，在一個月內的時間，透過長年旅日期間所累積的人脈網絡與資源，穿梭在台北與日本兩地之間，運籌帷幄地進行聯繫與安排。

根據《ETtoday東森新媒體》掌握的柯文哲訪日最新行程規劃，訪問團落地後，柯文哲一行人將參拜東京媽祖廟，當晚也會藉由台僑晚會活動與支持者們互動，替下一步成立後援會試水溫。

隔天一早的早稻田大學演講，柯文哲的演講主題會以台灣民主發展進程新階段的挑戰為主軸，同時說明從政理念與此次投入總統大選的想法。為何選早稻田大學？

根據民眾黨副秘書長許甫之前在行程公布記者會上表示，總統蔡英文在2011年競選總統期間曾在此以「新世代的日台關係」發表演說。由此也不難看出，柯文哲特別把這個行程當做在日本第一站對外宣傳的起手式，其實也有特別的用意。

▲柯文哲特聘顧問謝明珠。（圖／ETtoday資料照）

以下為柯文哲日本行五天四夜的最新行程規劃：

◎6/4(日)

1430-16:00

東京媽祖廟

16:30-20:30

台僑晚會演講+晚會互動

◎6/5(一)

09:30-11:00

早稻田大學演講

11:40-12:10

13位自民黨參議員拜會

12:00-15:30

蔦屋書店午餐與參訪

15:30-16:00

日本前首相

17:00-18:00

古屋圭司、木源稔眾議員

18:00後

日台交流協會晚宴

◎6/6(二)

09:00-10:00

拜會立憲民主黨(日台懇)政要

11:30-13:30

松下政經塾參訪與用餐

16:00-16:30

日本維新會黨主席馬場伸幸

1700:-18:30

知名大學演講

20:00後

兩岸研究小組閉門會

◎6/7 (三)

10:00-11:30

日本知名智庫

15:00-16:00

國際問題研究所

17:00-18:00

拜會駐日代表處

◎6/8(四)

東京民間團體活動

11:30-13:00

媒體餐敘

14:00-15:00

日本外國特派員協會