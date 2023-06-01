幕後／柯文哲5天東京行談台日美中關係　拜會前首相人士、小池百合子

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，6月4日啟程前往日本，進行為期5天的東京拜會行程。據了解，整場行程最大亮點，包括6月5日將拜會「前首相級人士」，以及日前媒體已揭露的6月7日拜會東京都知事小池百合子，此外，駐日代表處謝長廷近期也釋出比較正向的態度，可望親自接待柯文哲。

柯文哲將於6月4日至6月8日啟動訪日之旅，早上搭乘8時的長榮航空BR184班機前往東京，預計8日搭乘（日本時間）晚上6時20分中華航空CI105班機返台。

根據民眾黨日前公布的行程，柯文哲第一天預計在當地時間中午12時25分抵達東京成田機場，並在下午參訪東京媽祖廟，晚上則有一場台僑晚會。據了解，柯文哲預計在晚會中發表演講，而演講主題則以人生觀、從醫背景為主，讓台僑多加認識柯文哲這個人，所以國際、區域或兩岸論述不會有太多著墨。

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

第二天6月5日則為訪日之旅重頭戲之一，柯文哲會先前往早稻田大學發表演講，由於總統蔡英文曾於2011年競選期間，到早稻田大學以「新世代的日台關係」為題發表演說，加上同年金溥聰也代表前總統馬英九出訪該地，發表「建構台日關係的新思維」演講，所以該地對挑戰總統大選的柯文哲來說意義特殊。

柯文哲將於早稻田大學以「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」為題發表演講，民眾黨秘書長周台竹表示，內容會提及台灣過去30年發展，以及現在柯文哲的理念，希望改變台灣政治文化與命運，也會分享2014年參選台北市長選舉的想法、從政理念，以及擔任台北市長時推動的市政建設。

黨內人士透露，柯文哲也預計在早稻田談及兩岸、區域論述，包括美中台日關係，而該學校則會有日本、台灣，以及中國籍學生參與演講，屆時將開放提問時間，可預期會有較尖銳的兩岸提問。

而6月5日下午拜會跨黨派日本政要，與會人士包括一名前防衛大臣，隨後也將進入訪日之旅重頭戲，與一名「前首相等級」人士見面，之後再拜會自民黨眾議員古屋圭司、木原稔；晚上則有日台交流協會晚餐會，由會長大橋光夫親自接待。

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲訪日行的第三天6月6日，上午拜會立憲民主黨「日台議員懇談會（日台懇）」，由於「日台懇」推派「台灣女兒」立民黨參議員蓮舫擔任會長，因此兩人碰面的可能性高。

中午則會特別離開東京前往神奈川縣，到松下政經塾拜會參議員，柯文哲曾說開辦台灣松下政經塾是他的夢想，希望培養政治人才，所以可說是替柯文哲「圓夢」；下午則會回到東京，日前民眾黨召開記者會時也已公布，將拜會日本維新黨代表馬場伸幸。

到了6月7日，上午將拜訪日本研究外交、防衛領域智庫，下午還有日本國際問題研究所（JIIA智庫），周台竹指出，由於智庫對象與外交、兩岸有關，所以也會再談及「台灣自主，兩岸和平」論述。

值得一提的是，下午拜會的日本政要，據了解，就是日前被媒體披露的東京都知事小池百合子。此外傍晚還會拜會駐日代表處，駐日代表謝長廷從原先態度保守，到近期朝向開放且正面態度，可望由本人親自接待柯文哲。

而民眾黨6月8日上午未公佈行程，據了解至今仍在微調，之前外傳柯文哲希望能祭拜前首相安倍晉三，但因為時間安排來不及，所以目前不傾向前往；而下午會到日本外國特派員協會（FCCJ），由於故總統李登輝、前總統陳水扁和蔡英文都曾到此演講，加上駐日外媒幾乎都在此處，所以將會發表簡短演說後進入提問環節，也為5天日本行做下總結。