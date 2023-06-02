民眾黨也爆性平案　柯文哲：不需要變成政治攻擊武器

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平事件連環爆，2日又有一名前黨工指控昔日同仁陳右豪性騷擾，她向時任青年部主任蔡沐霖反映，對方卻反逼她道歉，引來關注。針對民進黨性騷擾案件連環爆，民眾黨主席柯文哲說，要相信制度不要相信個人，遇到問題要思考制度上怎麼做，「每次都拿個案出來處理，甚至變成政治互相攻擊的武器，這不需要，我也不贊成」。

▲民眾黨主席柯文哲親臨海選決選現場完備大選戰隊 。（圖／記者李毓康攝）



針對民進黨性騷擾案件連環爆，民眾黨也被翻出曾有類似案件，柯文哲說，要相信制度不要相信個人，遇到問題要思考制度上怎麼做，「不會去批評民進黨怎樣怎樣，常常是這樣，今天那案子比較奇怪是為什麼會拖9個月？這比較奇怪」。

至於黨內的疑似有性騷擾案件，柯文哲說，民眾黨這邊曾經有發生過「爭執」，但在第一時間就有處理，「剛才看一下當事人昨天晚上有寫臉書，她說假帳號網軍你們不要再煽風點火」。

柯文哲強調，問題要去處理，原則上是處理制度不是處理個人，是希望不要發生、避免發生，一但發生要怎麼處裡，這比較重要，「現在選舉越來越近，各式各樣奇奇怪怪的東西越來越多」。

至於黨內的政治明星「學姊」黃瀞瑩也曾碰上性騷擾案件，柯文哲說，後來當事人也離職了，「再講一遍，要相信制度不要相信個人，怎麼設計預防發生、如果發生要怎麼善後，這才是重要，每次都拿個案出來處理，甚至變成政治互相攻擊的武器，這不需要，我也不贊成」。