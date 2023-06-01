邱臣遠重心放中正萬華、賴香伶鎖定桃苗　民眾黨立委布局擬6月中明朗

▲賴香伶、邱臣遠出席民眾黨團1日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委兼選決會成員邱臣遠今（1日）指出，民眾黨5位不分區立委隨時都準備好來為黨征戰，他近期會把重點放在中正、萬華，但原則上還是尊重選決會決定，目前他預判是6月中左右應該會有比較明朗的態勢。另外民眾黨立委賴香伶則說，選區還沒有一定是桃園，桃園跟苗栗都可以是考慮的地方。

有媒體報導，柯文哲5月29日在民眾黨選決會上拍板不分區立委不得續任，而根據規劃，陳琬惠鎖定宜蘭、張其祿挑戰台北市大安或文山、賴香伶投入桃園市第二選區，另柯有意讓吳欣盈挑戰新竹市，而邱臣遠則是選基隆。

民眾黨團1日上午舉行「『耍賴』語錄大盤點 賴清德把話講清楚！」記者會，媒體關切上述民眾黨2024立委選戰規畫。針對柯文哲是否下軍令，要求5位不分區立委轉戰區域立委？邱臣遠表示，不分區立委本來就該為黨征戰，柯文哲在5月20日的宣示中，就提到選舉是政治說服過程，所以他們會義無反顧拚一次。

邱臣遠指出，選決會跟地方黨部也在做相關徵詢，所有提名程序如火如荼進行中，目前各個委員都有在各自負責的選區，來去努力經營相關選民服務，隨時都準備好來為黨征戰。

邱臣遠也說，基隆跟台北本來就是他重點服務的選區，目前確實對中正、萬華的服務已做相關拜訪跟經營，所以近期會把重點放在中正、萬華。至於最快何時會有定案？邱表示，民眾黨6月會密集進行相關提名作業，希望越快越好，原則上還是尊重黨中央選決會決定，目前他預判是6月中左右應該會有比較明朗的態勢。

記者追問民眾黨是否尚未確定吳欣盈轉戰竹縣或竹市？邱臣遠回應，對，這個部分現在還在徵詢階段，一切以選決會對外公告跟後續提名徵召作業為主。

另外，賴香伶記者會前受訪被問到是否確認出戰桃園第二選區？賴指出，選區還沒有一定是桃園，因為她服務範圍在桃竹苗，「客家區都是我很認真在勤跑基層的地方」，所以桃園跟苗栗都可以是考慮的地方。賴也說，民眾黨不分區立委近4年來努力服務跟耕耘，都希望未來黨需要他們征戰時，「我們都義無反顧」。