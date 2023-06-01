不只送房子！　沈富雄又發豪語：柯選上我頭都可以斷

▲柯文哲 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選藍綠白三腳督局勢已定，國民黨徵召新北市長侯友宜，對上民進黨主席賴清德與民眾黨主席柯文哲。前立委沈富雄5月9日曾與資深媒體人黃暐瀚對賭，如果民眾黨主席柯文哲選上，就把一棟房子給對方；不料，今日上午又發下豪語說，「柯文哲當選的話，我頭都可以斷！」

沈富雄1日在廣播節目《POP撞新聞》中對黃暐瀚說，「現在你的聽眾一口咬定我什麼時候要把房子過戶給你，房子過戶給你是柯文哲當選，但柯文哲怎麼會當選？柯文哲當選總統我頭都可以斷！什麼房子而已？」

對於柯文哲去年曾在「台北－上海雙城論壇」致詞時表示，他對兩岸關係的立場一直都沒有改變，都主張「五個互相」的原則，包括「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，還有最重要的互相諒解。沈富雄批評，這樣也能當總統？

沈富雄說，以前國民黨年輕票不多，大部分是在民進黨那邊，但現在民進黨年輕票也不多了。這代年輕人就是因為失望，對未來沒有指望，就跑到柯文哲那邊去吐一口氣，「不然柯文哲做了8年台北市長，台北年輕人比較容易買房子嗎？他們的收入有比較好嗎？境遇有比較亮麗嗎？」這只是無可奈何之下，一廂情願的浪漫。