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化療照全是盜！抗癌網紅「麵包包」裝病3年　醫分析可能罹這身心病

▲抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」！病照全是盜圖：我罪該萬死。（圖／翻攝自Dcard）

▲抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」！病照全是盜圖：我罪該萬死。（圖／翻攝自Dcard）

記者嚴云岑／台北報導

網紅「麵包包」3年前自述罹患胰臟癌，在社群媒體上分享勵志抗癌故事吸粉無數，但今（2）日卻自認裝病，更坦言病照都是偷來的，讓粉絲大為震驚。精神科醫師表示，身心症狀多為互通，若為了博取同情裝病，可能是罹患「轉化症」中的「孟喬森症候群」，需要透過心理治療重建信心。

網紅「麵包包」在3年前自曝罹患胰臟癌4期，宣稱這幾年透過運動和健身，已漸漸改善身體狀況。然而，近期被網友發現疑似盜圖，罹癌的說法開始受到懷疑，6月1日發文坦承「我謊稱自己罹癌」，認了3年來全是造假。如今風波越燒越烈，更有大學同學爆料其曾自述有肺纖維化，經常說話到一半暈倒，或者因多發性硬化症坐在地上動彈不得。

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三軍總醫院精神部主任葉啟斌受訪時表示，精神科中最常見的身體症狀疾病為「體化症」，亦即心理上的壓力用身體症狀表現，這類病患在內科、外科都很常見到。例如有病患因心悸、喘不過氣到心臟科門診，做了許多檢查卻找不出原因，後來才發現是長期壓力導致自律神經失調，開抗焦慮藥物後即可緩解。

另外，腸胃科常見的大腸激躁症，多在使用抗憂鬱症藥物血清素治療後，症狀或者改善。過去也有研究顯示，大腸激躁症患者在接受生理食鹽水灌腸後，大腦給出的訊號是「疼痛」，顯示身心靈症狀是互通的。

不過，身體化症只是身心疾病的最輕度症狀。葉啟斌提到，若心理問題更甚者，症狀可能會以「轉化症」表現，孟喬森症候群就屬於此類。該疾病源自於18世紀德國男爵，喜歡在晚宴時誇大自身參戰經驗，因而被視為「誇張的騙子」而得名，現則多指稱裝病博取他人同情。

葉啟斌提到，孟喬森症候群共同特徵就是「人危己患」，透過宣稱自身疾病或到處看病尋求他人關心，但當醫師要求做詳細檢查時，往往又會拒絕，自己不再回診，或轉到另一家醫院看診，進而造成健保資源浪費。

「他們的行為有點像討拍。」葉啟斌表示，孟喬森症候群患者多有心理創傷經驗，為了獲得他人關心與支持，選擇用不成熟的方式撐起自信。葉啟斌強調，孟喬森患者需要透過心理治療疏導重建信心，周邊親友也可以透過「限制拍拍」將其拉出自憐漩渦，「拍一下可能是支持，拍太多下可能是共犯」。

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