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第4波疫情「XBB這支變異株」狂襲！他估：攻擊力感染性將達新高度

▲▼潘建志醫師一周快篩3次。（圖／截自潘建志醫師粉專）

▲潘建志啟動全家抗疫行動，自己一周下來做了3次快篩都為陰性。（圖／截自《BillyPan 潘建志醫師》粉專）

生活中心／綜合報導

脫口罩後新冠疫情出現反撲！精神科醫師潘建志在粉專透露，歷經疫情3年多來「第一次有家人快篩確診」咳得要死，也有患者打6劑疫苗仍重複感染，顯示正歷經第4波疫情攻擊。他引述國外新醫學研究推測，「第四波疫情會由Omicron的XBB分支引起，攻擊力和感染性將達到新的高度。」其能在一定程度上避開抗體，對目前疫苗保護力產生影響。

精神科醫師潘建志今（25）日在粉專BillyPan 潘建志醫師寫下，「當病毒大王首度騰空入侵我家時，我的臉色瞬間變得比鬼還要白，所幸它儘管卑鄙，還不至於惡劣到無法對付。」不只家人染疫，他說周一門診中50名患者竟有6位在過去1個月內確診、1人住院。另有一位病友儘管已接種6劑疫苗，卻依然難敵「病毒大王」兩度入侵。

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潘建志引述新的醫學研究指出，「Omicron的BQ.1.1和XBB.1的分支在一定程度上能避開抗體攻擊；新的Omicron分支XBB.1.5、CH.1.1和CA.3.1在很大程度上能夠逃避由三劑mRNA疫苗刺激產生的抗體，但雙價加強疫苗能夠恢復抗體的攻擊力；Omicron的XBB.1.5分支具有更強的攻擊力、感染性和免疫抵抗力。

此外，潘建志也說，「BQ和XBB分支對於疫苗和感染者血清的抗體，有顯著的逃避能力；由於免疫記憶的影響，BA.2和特別是BA.5的突破感染減少了抗體結合位點的多樣性，增加了非抗體克隆的比例，進而集中了免疫壓力，促進了RBD的趨同演化。」

▲▼北市府8/6啟動第一階段應變機制，搭乘台北捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。（圖／實習記者方敬攝）

▲醫師指出，掀起第四波疫情的病毒株「攻擊力和感染性將達到新的高度」。（示意圖／資料照）

潘建志直呼，「本以為病毒的侵襲已然結束，但事實卻並非如此，我們現在面臨『第4波』疫情攻擊。因為疫情監視系統放鬆了，每天確診數，嚴重病例和死亡數都被低估」，只能在1個月後透過計算超額死亡人數以了解該波疫情的嚴重性。

潘建志表示，目前台灣猖獗的仍是Omicron BA.2的後代、被稱為XBB或XBB-1大角星之變種，「攻擊力更強，還會出現結膜炎等新症狀，但幸好，它的致命率應該會持續降低。」

疫情升溫國人該如何自保？潘建志建議，6月份應繼續戴口罩、保持社交距離、避免到人潮擁擠處和密閉空間，於室內保持空氣流通，定期洗手、避免觸摸臉部、放鬆心情、理性面對。當出現如發熱、咳嗽、呼吸困難等請立即尋求醫療協助。若未接種疫苗者，應盡速接種，若已施打疫苗也應考慮接種加強劑。

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