台南精神科醫師蘇偉碩認遭職場霸凌　提憲法訴訟也不受理

▲蘇偉碩打憲法訴訟官司，但卻遭到不受理。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

精神科醫師蘇偉碩，曾在高雄榮民總醫院台南分院任職，但他在台南期間，宣稱遭到醫院內其他同事職場霸凌，因此打起行政訴訟，但法院都判他敗訴。蘇偉碩也向司法院憲法法庭提出訴訟，但憲法法庭審理後，認為他僅爭執事實問題，並未具體指摘法規範違憲問題，因此不受理蘇偉碩的訴訟。

蘇偉碩因長期反對萊豬進口，經常出現在媒體前，再加上近年來鬧出職場霸凌事件，讓他知名度水漲船高。另外蘇偉碩在2019年間也召開記者會宣稱遭到職場霸凌，醫院發布聲明宣稱「蘇醫師因執行醫療業務遇與同事意見相左時，易演變成濫訴、誣告事件，導致同仁紛紛離職，本會高榮臺南分院因此情事以考績會決議行政懲處，並施以輔導作為，均與霸凌無關。且高榮臺南分院從未要求蘇醫師停止執業，僅調整業務，避免其住院診療上常有的職場衝突，使其專注提升門診醫療品質。至相關業務則央請高雄榮總派員支援，醫師人力運用均報衛生主管機關核准。」

另外蘇偉碩指稱高雄榮總台南分院精神科劉姓前主任，兩度對他辱罵三字經；另外醫院中的多位護理師，也向醫院提出申訴，指稱蘇偉碩對護理師職場霸凌，經過醫院召開職場霸凌事件申評會審議，決議蘇偉碩的霸凌行為成立。蘇偉碩不滿，提出覆審失敗後，打起行政官司，也敗訴確定。

蘇偉碩不死心，再向憲法法院聲請釋憲。案經憲法法庭審查庭審查後，認為蘇偉碩僅就法院認事用法之當否爭執，並未在客觀上已具體指摘相關法律規定、函釋有任何違憲之疑義；又關於裁判憲法審查部分，也不是在客觀上已具體敘明確定終局裁定所持之見解，究有何牴觸憲法之處。因此審查庭認為蘇偉碩的聲請不合規定，決議不受理。