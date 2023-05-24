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社會 社會焦點 保障人權

家族8人涉裝病詐保6500萬判無罪　北檢批「判決違背法令」上訴

▲▼南韓釜山傳出精神病患者砍死醫師的案件。（圖／取自Pixabay）

▲花蓮張玉真1家8人涉嫌裝憂鬱症住院詐保獲判無罪，北檢正式提起上訴。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

張玉真1家8人涉嫌裝憂鬱症住院，詐領保險理賠以及健保給付共6508萬元，但台北地院認為，張等人都經醫師看診後同意住院等理由，判決無罪。北檢不服，舉例有共犯被電鑽傷到手指還領了意外險，卻又聲稱是自殘詐保，而張玉真也多次叮嚀家人，一定要說想自殺才能住院，一審判決違背經驗與論理法則，已提起上訴。

北檢2020間起訴指控，家住花蓮的無業婦女張玉真因缺錢還債，從林姓保險業務員那裡學到裝病技巧，利用向精神科醫師聲稱自己想不開，想自殺等方式裝可憐，借此住進醫院獲取保險理賠，張婦還了錢之後，決定繼續「生病」賺錢，還找來丈夫陳永乾、女兒楊閔庭，二姊陳巧晴、二姊夫張存能、三姊陳玉美、三姐夫吳成發，以及小姨子陳玉葳一起裝病。

張玉真1家8人10年來從東台灣一直北上住到台北，陸續向國泰、台灣人壽等8家公司詐領超過5570萬元理賠金，另外還詐取健保住院給付938萬餘元，兩項共6508萬餘元，因為投保的理賠條款同意，只要在院6小時就算住院1天，張婦家族後來會特定去找有日間病房的醫院，只要白天去參加病友團康活動，晚上出院自由活動。

但台北地院審理認為，被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且符合各醫院住院診斷標準及程序，女兒楊閔庭雖曾提及「沒真的生病」，但精神病患缺乏病識感，並非罕見，且張玉真等8人間有親屬關係且先後因精神疾病住院治療，依醫師證述，可有家族遺傳因素，無法證明張玉真等人有詐欺行為，判決無罪。

▲▼精神病院（示意圖／取自flickr@Jinho Jung）

▲部分住院保險條件是只要入院6小時就會理賠1天住院費，成為詐保巧門。（示意圖／取自flickr@Jinho Jung）

北檢對此不服，提出三大理由上訴，其中包括，精神科醫師只能片面聽病患(裝病者)自述精神狀況，沒有儀器可協助鑑定真假，為了避免憾事發生，只要聽到病患有想死的念頭，只能盡量安排住院，無法直接指證病患裝病，需要佐以醫護在病房內的觀察紀錄相互比對。

而曾診斷張玉真等人憂鬱症嚴重的醫師表示，平常不會特別去翻閱觀察紀錄，但如果醫師發現病患住院期間「無怪異行為」、「無明顯精神症狀」、「未有不洽當行為」等與自述情形不同的記載，就不會再讓病患住院。甚至有醫師表示，因為聽到其他病友提醒後，決定排除張玉真的家人入院。

上訴指出，病患向醫師自述精神狀況無人可反駁，只有靠有經驗的醫護實際觀察紀錄才能分辨是否真的罹患憂鬱症等精神疾病，尤其根據檢警查出，張玉真曾多次向家人強調，「要說想自殺」、「要裝可憐」、「能哭就哭」，甚至互相通報容易准予住院的醫院醫師。

尤其張玉真的三姊夫吳成發明明因為「製作衣櫥被電動電鑽傷到左手無名指」而住院過，還因此獲得中國人壽理賠，卻又另外向醫師謊稱傷勢是「因為自殺用刀割斷左手無名指致筋斷裂」，顯係吳盛發在張玉真指導下，清楚只要謊稱有「自殺」行為，醫師就會安排住院。因此認為一審對客觀事證均視而不見，認事用法違誤、判決違背法令，希望高院能改判張玉真8人有罪。

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