北榮桃園分院職能治療工作訓練坊　助病友重返社會

▲北榮桃園分院紙蓮花工作訓練坊。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導



北榮桃園分院17日表示，協助精障病友重返社會「職能治療」透過工作訓練增進病友的工作能力和社會功能，可從中提升個人認同感和自尊，使病友能順利銜接到社區就業。院長盧星華表示，該院目前有「紙蓮花工作訓練坊」、「編織手作工作訓練坊」，皆設有獎勵金制度，以激發學員的工作動機，鼓舞學員們更積極地參加工作訓練坊。

北榮桃園分院精神科職能治療師安桃米說，職能治療(occupational therapy，簡稱OT)的目的在協助個案能夠選擇、安排與執行日常的職能活動，包括日常生活活動、工作、娛樂、教育、社會參與等，進而提昇其生活品質。

為什麼工作對人而言很重要呢？「工作」提供很多好處，除了有收入可以維持生活外，工作提供規律的日常作息、認識他人和建立不同關係的機會、社會角色和社會地位、生活的目標和價值、個人認同感和自尊等，工作可幫助人維持或促進個人生存或發展。

目前，參加該院兩個工作訓練坊的主要成員，為日間或慢性病房有意願之學員，從製作紙蓮花或編織手作過程中維持或提升學員手部技巧、工作耐力、社交技巧等工作能力，培養適當的工作態度和行為。