屏東榮總半年成功完成10台TAVI手術　造福偏鄉急重症醫療

▲屏東榮總成功完成10台經導管主動脈瓣膜置換術 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院自去年11月開幕以來，6個多月已成功透過複合式手術室完成10台TAVI手術(經導管主動脈瓣膜置換術)，為偏鄉地區的急重症醫療帶來福音。

屏東榮民總醫院以準醫學中心的標準設立，專注於急重症醫療的在地化發展。著重於提供屏東地區的患者高品質的醫療服務，使屏東的病患不再需要跨越高屏溪，在屏東即可接受治療。

同時，該總醫院致力於打造智能醫療，引入了各項高科技設備，擁有亞洲最新的「複合式手術室」，靈活的C-arm可以從頭到腳各個角度拍攝，為醫師提供更清晰的影像作為手術的利器。

根據統計，屏東縣75歲以上老年人口占總人口的7.4%，且預計在未來十年每年將增加1.2%。根據全民健康保險申報資料分析，屏東縣心血管疾病患者僅次於六都及彰化縣，但相對於其他縣市，屏東縣缺乏全功能的心臟醫療團隊。因此，屏東榮民總醫院直接移植高雄榮民總醫院尖端的心臟治療團隊，提供醫學中心等級的服務。

屏東縣的心血管疾病患者僅次於六都及彰化縣，去年11月屏東榮總的成立，才有團隊和設備可執行經TAVI手術。且屏東榮總團隊來自醫學中心，經驗豐富成效顯著，6個多月來共完成10台TAVI手術。另該醫院也完成多台達文西手術以及微創全人工關節置換手術等，希望能繼續為屏東縣民提供全方位的服務。