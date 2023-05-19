男餐後突昏迷！心臟3條血管阻塞　冠狀動脈繞道手術救命

▲吳阿公（左）由外科部主任張睿智（右）為他進行冠狀動脈繞道手術。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

90多歲的吳阿公，今年4月與妻子一起來花蓮遊玩，沒想到吃完晚餐後，突然失去意識，緊急送往花蓮慈濟醫院急救，經過檢查發現吳阿公是急性心肌梗塞，由外科部主任張睿智為他進行冠狀動脈繞道手術後，在重症加護外科主任何冠進與團隊的細心照護下，在5月17日下午，於眾人的祝福下歡喜出院返家。

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▲吳阿公迫不及待與重症加護外科主任何冠進（中）分享可以短暫站起的喜悅。

吳阿公一到急診室搶救回來後，接著由心臟內科團隊為他做詳細檢查，發現他心臟除了有放過支架外，有三條血管嚴重阻塞，張睿智主任表示，就連放置支架的部位也有阻塞，經過詳細評估後，不適合以氣球擴張或支架放置治療，所以由心臟外科團隊緊急做冠狀動脈繞道手術來救命。

「恭喜阿公出院！」吳阿公經過醫療團隊一個多月的照護、復健，以及家人的陪伴與支持，終於可以出院返家，團隊送上象徵重生的蛋糕與溫暖的小卡片，與慈濟志工一起祝福他出院。

▲▼經過一個多月的醫療照護終於可以出院，團隊送上象徵重生的蛋糕與溫暖的小卡片祝福。

笑容靦腆的吳阿公在重症加護外科病房住了快一個月，何冠進主任表示，吳阿公年紀大，呼吸恢復不佳，透過X光影像以及他頻頻咳痰，讓團隊很擔心吳阿公沒有呼吸器的支持會引發肺炎，所以團隊安排一系列的復健，包含站立、踩踏等訓練肌肉幫助他早日脫離呼吸器，雖然一開始的復健很辛苦，但是看到吳阿公如今可以出院返家，為他感到開心。

「謝謝醫療團隊將我爸爸從鬼門關前救回來！」兒子吳先生說，很感謝張主任以及團隊的照護，尤其父親在外科加護病房住了將近一個月，團隊辛苦的協助復健，才能讓爸爸順利地脫離呼吸器。吳阿嬤也說，先生發生這樣的事情，一開始很慌張，能遇到花蓮慈院的醫師與團隊，是他們的福氣！真的很感恩。

吳阿公熱情分享，這裡的醫師、護理師很讚！並邀團隊去北部時，到他家一起唱卡拉OK、品茶聊天。

最後，張睿智主任提醒，高危險因子高血壓、高血脂、高血糖或是有心臟疾病家族史、長者、停經後女性、年輕抽菸男性等高風險族群，建議可定期做心肺功能健檢，來及早預防與控制。