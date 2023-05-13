「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

▲一名OL有嚴重便秘，切除約8成的大腸因長期服藥呈現黑色。（圖／翻攝自大腸直腸肛門外科蔡鍇隆醫師臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名30多歲的OL有嚴重便秘，經常一個月才大一次便，而且每次排便就像「通關」一樣困難，試過各種方法、吃軟便藥、瀉藥都成效不彰，讓她困擾不已，甚至擔心危害健康，只好到醫院求助，收治OL的長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧隆透過手術為她切除近8成的大腸，讓她可以維持2天左右排一次便，不再「一肚子大便」。

這名OL求診時主述說因為嚴重便秘，總是腹脹不舒服，而且容易放屁，屁還超級超臭，讓她常常十分尷尬，也深怕影響工作和人際關係，而她也嘗試過甘油球灌腸、益生菌、軟便藥、瀉藥等方式，但都沒有什麼成效，讓她相當困擾。

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▲醫師透過內視鏡手術幫OL切除約8成的大腸。（圖／翻攝自大腸直腸肛門外科蔡鍇隆醫師臉書）

OL還向蔡鎧隆透露，家人和親友知道她的情況後，還會每天唸她「你一定沒運動」、「你一定水喝不夠」、「你一定是挑食」、「你一定是OOXX」等一陣數落，讓OL心情沮喪，後來所幸在老公的支持下，到長庚醫院求診。

蔡鍇隆表示，沒感受過這種嚴重便秘的人，真的很難體會這種痛苦，這名OL經過檢查，初步排除腸癌、腸堵塞等因素，研判就是大腸蠕動慢，糞便堆積在腸道，愈變愈硬，才會導致她1個月才大一次便，在評估藥物改善效果不佳下，決定接受手術治療，後來他透過內視鏡手術，幫OL切除將近8成的大腸，讓排便的「通道」變短，減少堆積、阻塞的機率。

而這名OL切下的大腸，竟然已因長期使用軟便藥，導致色素沈積呈現黑色，「且是黑到發亮」，異於常人，蔡鎧隆說，一般成年人腸道約100公分，切除約80公分腸道後，讓排便的通路變短、走捷徑。

術後OL可以在少量軟便劑等藥品的輔助下，大約2天可以排便1次，而且不再「困難重重」，蔡鍇隆說，沒有便秘的人很難體會她們在處理後，可以好好上廁所有多開心。