　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

▲▼長庚OL 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲一名OL有嚴重便秘，切除約8成的大腸因長期服藥呈現黑色。（圖／翻攝自大腸直腸肛門外科蔡鍇隆醫師臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名30多歲的OL有嚴重便秘，經常一個月才大一次便，而且每次排便就像「通關」一樣困難，試過各種方法、吃軟便藥、瀉藥都成效不彰，讓她困擾不已，甚至擔心危害健康，只好到醫院求助，收治OL的長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧隆透過手術為她切除近8成的大腸，讓她可以維持2天左右排一次便，不再「一肚子大便」。

這名OL求診時主述說因為嚴重便秘，總是腹脹不舒服，而且容易放屁，屁還超級超臭，讓她常常十分尷尬，也深怕影響工作和人際關係，而她也嘗試過甘油球灌腸、益生菌、軟便藥、瀉藥等方式，但都沒有什麼成效，讓她相當困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長庚OL 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲醫師透過內視鏡手術幫OL切除約8成的大腸。（圖／翻攝自大腸直腸肛門外科蔡鍇隆醫師臉書）

OL還向蔡鎧隆透露，家人和親友知道她的情況後，還會每天唸她「你一定沒運動」、「你一定水喝不夠」、「你一定是挑食」、「你一定是OOXX」等一陣數落，讓OL心情沮喪，後來所幸在老公的支持下，到長庚醫院求診。

蔡鍇隆表示，沒感受過這種嚴重便秘的人，真的很難體會這種痛苦，這名OL經過檢查，初步排除腸癌、腸堵塞等因素，研判就是大腸蠕動慢，糞便堆積在腸道，愈變愈硬，才會導致她1個月才大一次便，在評估藥物改善效果不佳下，決定接受手術治療，後來他透過內視鏡手術，幫OL切除將近8成的大腸，讓排便的「通道」變短，減少堆積、阻塞的機率。

而這名OL切下的大腸，竟然已因長期使用軟便藥，導致色素沈積呈現黑色，「且是黑到發亮」，異於常人，蔡鎧隆說，一般成年人腸道約100公分，切除約80公分腸道後，讓排便的通路變短、走捷徑。

術後OL可以在少量軟便劑等藥品的輔助下，大約2天可以排便1次，而且不再「困難重重」，蔡鍇隆說，沒有便秘的人很難體會她們在處理後，可以好好上廁所有多開心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
直擊／SJ厲旭現身！　粉絲擠爆
日本人「突然不來台灣了！」　3殘酷原因曝光
好東西都被帶到地下！　漢武帝「外葬坑」挖出驚人寶物
遭懷疑當下「未按緊急斷電鈕」　中捷回應了！
快訊／衛冕軍勇士遭淘汰！　湖人闖西區冠軍賽
孫生性幻想對象「竟是反骨成員」！　曾做過她春夢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！鄉民炸鍋：又不是傻子

企鵝妹「身體1部位」跟甜美臉蛋反差大！她吐真相　眾驚：長知識

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

首宗文創BOT案！台北文創10周年　累積回饋北市府逾12億元

北捷危機處理有多好？　她曝神分工讚爆「比中捷安全很多」

館長遭控抄襲《薩爾達傳說》宣傳健身房！90度鞠躬道歉：只是致敬

這習慣「超母湯」　冰箱不是萬能...營養師：媽媽別再塞爆了！

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！鄉民炸鍋：又不是傻子

企鵝妹「身體1部位」跟甜美臉蛋反差大！她吐真相　眾驚：長知識

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

首宗文創BOT案！台北文創10周年　累積回饋北市府逾12億元

北捷危機處理有多好？　她曝神分工讚爆「比中捷安全很多」

館長遭控抄襲《薩爾達傳說》宣傳健身房！90度鞠躬道歉：只是致敬

這習慣「超母湯」　冰箱不是萬能...營養師：媽媽別再塞爆了！

柯瑞毛巾摀臉難掩失落！與詹皇相擁　柯爾相信勇士核心還能爭冠

羅智強破兩道關卡強勢勝出　大安區外溢效應可助2024總統

派出所前撞電桿「警車也遭殃」　女乘客躲民宅...原來是通緝犯

直擊／SJ厲旭「現身華山1914」粉絲擠爆！　指定吃鼎王、芒果冰：會胖2KG

闖紅燈拒檢又逆向行駛　警開8罰單+吊扣牌照...車裡還有毒品

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

今夏限定彩妝必買品項一次看！SUQQU嫩黃超吸睛、香奈兒絕美玫瑰色

防盜窗墜樓跟著「落下2血物體」　路人驚閃逃過一劫

王淨、曹佑寧罕見放閃！　情侶杯文「藏3細節」甜炸：滿滿的愛

《暗黑破壞神4》商城課金不影響角色強度　壓力測試本周末開放

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

15秒片看「行人地獄」　鄉民譏：讓人才是新聞

《一字千金》許學仁病逝　享壽71歲

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

臉書驚爆災難型BUG！一票苦主崩潰

「知名YTR」人遭爆設翻車　釣出至少16苦主

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

捷運餵母乳被提醒遮好！媽媽超錯愕

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

「4星座」好運來了！命理師斷言這類人會發大財

台南重傷媽媽才知噩耗「下秒感應女兒回來了」

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了

更多熱門

相關新聞

40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻　1細節被打臉

40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻　1細節被打臉

一名自稱台大醫學系畢業、月薪30萬的40歲男子在網上徵婚，他表示自己帥度有達PR70，自住於北市電梯公寓，還會煮飯、做糕點；但同時他對於另一半也有諸多要求，包括收入、外貌等，甚至強調女方要剖腹產。對此，廣告小妹中肯表示，不反對他開的條件，但有部分不太合理；其中，還有1細節讓她不禁質疑，「不知道是冒牌醫學系還是心急寫錯。」

黑狗到屋頂亂大便　磚塊滿滿黃金

黑狗到屋頂亂大便　磚塊滿滿黃金

雨天挑廁　汪不滿意公園淋雨靜坐

雨天挑廁　汪不滿意公園淋雨靜坐

穿到踩屎感拖鞋　奴才抓狗來罰站

穿到踩屎感拖鞋　奴才抓狗來罰站

走狗屎運？黑狗留「滿屋頂黃金」...網崩潰

走狗屎運？黑狗留「滿屋頂黃金」...網崩潰

關鍵字：

一肚子大便OL一月一次廁所醫師手術通順

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面