桃園市2023微型創業講座　青年局長：啟發創業意識培養創業家

▲林威彬(右三)認為，年青世代對於Ai的接受度很高，可充分應用Ai的知識，打造青世代的創業交流平台。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

培養新世代青年創業家，從微型創業起步！桃園市政府青年局局長候佳齡1日出席「2023微型創業講座」活動指出，該局推出最高200萬青創貸款補貼5年免息，是全台最優青創貸款利息補貼，除了支持多元青創投資、科技業之外，今年並加強鼓勵微型創業投資，將籌辦桃園市青創博覽會，歡迎創業或想創業的朋友來桃園交流。

候佳齡表示，青年局與桃園市第二專長發展協會共同舉辦「2023微型創業講座-揚帆夢想、共築未來」活動，讓很多學子來參與，啟發青年創業意識，瞭解創業相關環節及如何善用政府資源取得創業貸款，讓想創業的青年朋友有很好的發展。

▲青年局長候佳齡表示：微型創業講座啟發青年創業意識，培養創業家。（圖／記者楊淑媛攝）

想創業，卻不知政府有那些資源可運用的25歲青年林威彬，因日語能力佳，目前任職於保養品公司負責日本市場的行銷開發，於「做中學」中汲取多方經驗，深感台灣優質保養品，在海外市場具開發潛力，這次在媽媽的鼓勵下，以「見習」立場出席講座表示，年青世代對於Ai的接受度很高，可充分應用Ai的知識，打造青世代的創業交流平台。

▲講座邀請不同領域的青年創業家，分享創業故事。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞說，青年朋友是促進整體勞動市場活絡的原動力，也是勞動市場更迭中最受衝擊的族群，如何培養因應現今勞動市場多元的職能與專長，是提升自我競爭力的一大關鍵。本次講座集結新創團隊及企業人士齊聚一堂分享創業過程與心得、如何運用政府貸款資金及成功創業經營的寶貴經驗。

現今社會發展速度日新月異，行業型態瞬息萬變，企業機會稍縱即逝，機遇始終伴隨著挑戰，為傳承創業精神，創業講座今年已來到第七屆，此次講座除了提供青年學子與專業人士交流的機會，學習實用的經驗和技巧之外，還可以幫助青年建立人際網絡，對於未來的職業發展非常重要。

▲培養新世代青年創業家，從微型創業起步！（圖／記者楊淑媛攝）



另外，透過講座亦讓青年了解自己是否適合從事創業，以及如何在創業過程中克服困難和挑戰。梁淑貞也感謝台北商業大學創意設計與經營研究所的協辦，吸引許多學子參加，回顧往年講座邀請了不同領域的青年創業家，第一屆分享者陳慶祿在去年得到國際咖啡競賽雙項金牌榮耀的台灣之光，並榮獲桃園市青年創業的典範楷模。

而當年年僅22歲的黃政耀以初生之犢不畏虎之姿，在手搖品牌茶飲中創立了自己的品牌，藉著對品牌的堅持目前已擁有5間的「參杯」連鎖手搖飲，相信透過講座分享的方式，在各成功創業家的傾囊相授下，青年更能吸取養分、勇於跨出創業第一步。有意投入創業、或者已經努力在實踐夢想的青年朋友，歡迎關注協會官網(www.tyseda.org.tw)或追蹤Facebook粉絲專。