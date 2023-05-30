InnoVex 2023桃園新創科技館　16團隊展示市府輔導成果

▲InnoVex 2023 桃園新創科技館16團隊展示市府輔導成果。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

亞洲年度指標新創展會「InnoVEX 2023」5月30日至6月2日，在台北南港展覽登場。桃園市政府特別打造「桃園新創科技館」，率領16家桃園在地優質新創團隊共同展出，展館聚焦於「綠色科技」、「智慧聯網應用」及「永續綠能」，並串聯6家團隊技術/商品打造「共創展區」，展示「綠能永續產業生態鏈 」，展現桃園新創輔導成果。

市府青年局30日指出，桃園新創科技館有「新創展區」及「共創展區」2個主題展區。「新創展區」團隊可提供客戶創新技術應用及節能減碳等解決方案，包含「永續綠能」、「電子資訊」、「健康科技」、「元宇宙」及「智慧車」等領域。而「共創展區」則是由6家團隊的技術/商品串聯出一條龍產線，並於現場製作出共創商品。這些團隊協助企業優化內部工作流程及外部客戶服務，進而幫助企業提升整體營運效率。

桃園新創科技館每日都安排精彩主題活動，包括：「RAKUTEN GIRLS 琳妲直播開箱」、「國際新創Pitch交流」、「智慧永續沙龍講座」及「新創共創Show」等活動。展出期間每日下午「共創展區」更加碼現場產出250份神秘禮物贈送給觀展貴賓，歡迎蒞臨桃園新創科技館參觀。

青年局長候佳齡強調，桃園市全力推動「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」等青創友善政策，例如利息補貼政策、協助團隊參展曝光及提供青創空間等措施，讓桃園與青年一起創業打拚!未來也將設立多元創業主題基地及加速器，例如以電子商務為主題的「電商基地」、文創為主題的「職人孵化基地」、永續發展為主題的「地方創生基地」，以及以數位科技及商務拓展為主題的「A8青創加速器」與「中路加速基地」，希望吸引全國優秀青創團隊到桃園進駐與發展。