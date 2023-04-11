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桃園啟動青年永續行動計畫　力助15組地方創生團隊逐夢

▲桃園啟動青年永續行動計畫

▲青年局局長候佳齡（右一）頒發牌誌予15組獲選青年團隊。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局推出「桃園市112年青年投入永續發展行動計畫」，今年一共徵選出15組地方創生青年團隊，投入原鄉創生、里海共生、農業再生、社區營造、老屋活化、社會關懷、文化保存及河域環境保護等領域，青年局局長侯佳齡11日於永續發展行動計畫授牌起跑活動，頒發牌誌予15組獲選青年團隊，為永續行動計畫揭開序幕。

▲桃園啟動青年永續行動計畫

「慢飛超人布藝young」團隊致力於回收二手牛仔褲進行再生改造，並與紡織廠合作，利用廠內的下腳料，建構廢棄布料銀行，另更支持無法投入職場的腦麻青年學習縫紉技藝、網路行銷，促進弱勢青年就業能力，減輕身障家庭與社會負擔。

活動中也安排講座，邀請《新莊騷》地方誌梁勝欽主編分享在地品牌的行銷、經營，並與參與者互相交流，讓地方創生青年團隊認識跨縣市的青年團隊，為品牌經營上注入新想法；同時青年局將舉辦「世界客家博覽會」的地方創生市集，透過活動同步辦理招募說明會，邀請與會青年團隊能設攤和展示商品，一同共襄盛舉，擴大地方創生團隊影響力。

侯佳齡局長表示，青年局持續推動「青年投入永續發展行動計畫」，並結合教育部青年發展署的支持與資源，扶持青年行動團隊在地深耕，除了發放獎勵金，後續將進行輔導訪視、參訪見學活動、諮詢門診及成果交流，並持續深化與台北市、新北市、基隆市、新竹縣市與連江縣等各地青年團隊的合作與交流，實踐跨域整合的多元性，幫助地方創生青年逐夢。

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